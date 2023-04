Rescissione dopo lo Scudetto, la Roma c’è

Rescissione dopo lo Scudetto, Tiago Pinto potrebbe pensare al colpo a parametro zero per la prossima stagione. Un ritorno di fiamma

Un colpo a parametro zero. Con annesso ritorno di fiamma, perché il giocatore che, alla fine della stagione e dopo lo Scudetto vinto dovrebbe tornare in Premier League, nei mesi scorsi è stato accostato alla Roma in più di un’occasione. E senza spendere un euro potrebbe essere un buon innesto.

In Inghilterra speravano di liberarsene alla fine di questa annata dopo il prestito al Napoli: il Tottenham infatti non ha nessuna intenzione di tenere Ndombele, adesso sotto gli ordini di Spalletti. Ma da quanto trapela, e secondo le notizie riportate da Footballinsider, gli azzurri che oggi potrebbero festeggiare la certezza aritmetica del tricolore, non hanno intenzione di riscattarlo.

Rescissione dopo lo scudetto, ritorno di fiamma per Ndombele

E questo potrebbe anche aprire uno spiraglio alla Roma, che in mezzo al campo è alla ricerca di elementi per la prossima stagione e soprattutto di gente pronta ad essere buttata nella mischia. Ndombele potrebbe quindi essere una soluzione low-cost, soprattutto se dovesse arrivare la rescissione del contratto con gli Spurs che al posto di tenerlo in rosa lo manderebbero via senza nemmeno pensare a quello che potrebbe essere un ritorno economico importante.

Il centrocampista francese, 26 anni, ha un contratto fino al 30 giugno del 2025 con gli Spurs. Quindi è ancora un po’ lontana la scadenza dell’accordo. Ma questo non sembra mettere paura al club d’Oltremanica, pronto alla rivoluzione tecnica – con un nuovo allenatore da cercare – non solo in panchina ma anche all’interno di una rosa che, con enormi probabilità, non giocherà la Champions League il prossimo anno. Gli ultimi risultati disastrosi, e col pallottoliere che si è riempito contro il Newcastle, hanno dato l’ultima sentenza: sarà un vero e proprio repulisti. Rischiano tutti. Soprattutto quelli che non rientrano nei piani e Ndombele è uno di questi.