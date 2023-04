Roma, il rinforzo di “coppa”: Mourinho l’ha già chiamato

Roma, dopo l’emergenza infortuni arriva la chiamata dell’allenatore José Mourinho: il rinforzo è pronto ad unirsi alla prima squadra

Il finale di stagione della Roma rischia di essere ancora più insidioso di quanto ci si poteva aspettare. L’andata dei quarti di finale contro il Rotterdam aveva consegnato a Mourinho una rosa affaticata, portata al limite dai tanti impegni ravvicinati, ma soprattutto gli infortuni di Dybala e Wijnaldum.

Nonostante questo in campionato sono arrivate due vittorie, rispettivamente contro Torino e Udinese, fino ad arrivare alla serata del ritorno, dove la Roma si è imposta anche sul Feyenoord, riuscendo a strappare la qualificazione per l’ennesima semifinale europea.

Tuttavia le fatiche di questi impegni si sono fatti sentire sempre di più, e la situazione infortuni adesso comincia a preoccupare lo Special One. Già nella partita di ieri sera contro il Milan il tecnico è stato costretto a fare gli straordinari per cercare di capire come arginare i rossoneri, un compito svolto alla perfezione da tutta la rosa.

L’ennesimo infortunio però, quello di Marash Kumbulla, costretto ad abbandonare anzitempo il rettangolo di gioco a causa della lesione al crociato, ha costretto Mourinho a cercare un nuovo rinforzo.

Roma, arriva la chiamata di Mourinho: rinforzo Keramitsis

Nelle ultime settimane la difesa giallorossa ha perso alcune delle sue pedine fondamentali, su tutti l’inglese Chris Smalling, la cui assenza si è sentita sin dalla partita con il Feyenoord, che ha trovato il gol del pareggio pochi minuti dopo la sua uscita dal campo.

Lo spagnolo Llorente sembrava poter essere un degno sostituto, tuttavia per lui la stagione è addirittura finita a seguito del suo ultimo infortunio. Il tecnico portoghese non vuole ricorrere a soluzioni d’emergenza, adattando ad esempio Bryan Cristante come già successo in passato, ecco perché ha deciso di chiamare lui stesso un rinforzo per il reparto arretrato.

Si tratta di Dimitrios Keramitsis, difensore centrale della Roma primavera, autore del gol decisivo in finale di Coppa Italia Primavera. È uno dei più promettenti delle giovanili giallorosse, che quest’oggi ha svolto l’allenamento con la prima squadra, e che molto probabilmente verrà almeno convocato nelle prossime gare di campionato a causa delle tante assenze in difesa.