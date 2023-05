Calciomercato Roma, Dybala offerto in Premier League

Calciomercato Roma, Paulo Dybala potrebbe davvero lasciare la capitale in estate: il calciatore è stato offerto in Premier League

Paulo Dybala è senza alcun dubbio uno degli elementi imprescindibili di questa rosa. Il fatto che fosse un calciatore di caratura superiore lo si poté intuire già ai tempi del Palermo, quando incantava i tifosi con giocate e gol da fenomeno assoluto.

Il suo passaggio alla Juventus fu un trasferimento record per i rosanero, grazie ai 32 milioni di euro più 8 di bonus versati dalla Juventus, cifra che ad oggi potremmo dire più che ripagata dalla Joya. Con la Juventus infatti colleziona ben 113 gol in tutte le competizioni, superando nientemeno che Michel Platini.

La sua avventura a Torino si è conclusa lo scorso anno, quando la società decise di non rinnovargli il contratto, nonostante ci fosse già un principio di accordo tra le parti. La Roma ha sfruttato un’occasione più unica che rara, assicurandosi un campione come Dybala senza dover spendere cifre esorbitanti.

Tuttavia la sua avventura nella capitale potrebbe già essere arrivata alla conclusione: sul campione del mondo argentino infatti potrebbero esserci diversi club di Premier League pronti a fare follie per lui.

Calciomercato Roma: Paulo Dybala offerto in Premier

Il contratto che lega Paulo Dybala alla Roma è molto particolare, soprattutto per le clausole rescissorie presenti: 20 milioni per l’Italia, e appena 12 milioni per le squadre estere. Questo non può che aver attirato l’attenzione di diversi club europei, soprattutto inglesi, abituati a spendere cifre folli, e per i quali 12 milioni non rappresentano un ostacolo, anzi.

Il portale 90min riporta addirittura la notizia secondo la quale il calciatore sarebbe stato offerto a diversi club di Premier League, Arsenal , Aston Villa, Chelsea, Manchester United, Newcastle e Tottenham. Di queste sei squadre tutte potrebbero essere interessate ad ingaggiare la Joya, al quale però spetta l’ultima parola sul trasferimento.

Qualora una di queste squadre pagasse la clausola rescissoria alla Roma, ma la destinazione non fosse gradita al giocatore, Dybala può comunque rifiutare e rimanere nella capitale. Per evitare uno scenario simile la società dovrebbe cercare di accelerare le trattative per il rinnovo, in caso di rinnovo e di conseguente aumento infatti Dybala resterebbe alla Roma e nel suo contratto non sarebbe più prevista alcuna clausola rescissoria.