Calciomercato Roma, erede Rui Patricio: nome nuovo per Pinto

Calciomercato Roma, il futuro di Rui Patricio è in discussione: Tiago Pinto ha un nome nuovo come suo erede per la porta giallorossa.

La Serie A in quanto a portieri ha poco da invidiare agli altri campionati in giro per l’Europa, soprattutto grazie alla ottima scuola di preparatori che accompagnano i ragazzi sin dalle giovanili. Basti pensare ad esempio ai vari ottimi prospetti emersi nelle ultime stagioni, come ad esempio Vicario e Carnesecchi, che stanno facendo molto bene rispettivamente ad Empoli e Cremona.

Rui Patricio lo scorso anno era senza dubbio tra i migliori in Italia nel suo ruolo. Non si può definire un “top”, ma resta comunque un portiere di esperienza e di valore, e lo ha ampiamente dimostrato anche nella vittoria della Conference League, arrivata grazie anche a due suoi portentosi interventi in finale contro il Feyenoord.

Quest’anno però l’estremo difensore portoghese è stato protagonista di episodi negativi, che ne hanno compromesso la fiducia dell’ambiente romanista, fino al punto da convincere la società ad intervenire nella prossima finestra di mercato per rimpiazzarlo.

I nomi sulla lista ti Tiago Pinto sono molti, uno in particolare però sta prendendo piede nelle ultime ore e potrebbe essere proprio lui a difendere i pali giallorossi nella prossima Serie A.

Calciomercato Roma, nome nuovo per la porta: ecco l’erede di Rui Patricio

Durante l’attuale stagione di Serie A tantissimi calciatori si sono messi in mostra, attirando l’attenzione dei top club italiani e esteri. Tra i più gettonati ci sono senza dubbio i portieri della Cremonese e dell’Empoli, Marco Carnesechi e Guglielmo Vicario, che sperano nella chiamata di un top club per il prossimo anno.

Non sono però gli unici portieri che hanno brillato. Tra loro spicca anche il nome del portiere del Monza Michele di Gregorio, protagonista assoluto dell’ottimo anno della squadra lombarda.

Proprio Di Gregorio – secomdo quanto riportato da Sportal – è il nuovo nome sul taccuino di Tiago Pinto. Il dirigente giallorosso avrebbe individuato in lui il degno sostituto di Rui Patricio, che molto probabilmente però non verrà ceduto avendo un altro anno di contratto.

Italiano, classe 1997, Michele di Gregorio con un suo passaggio alla Roma potrebbe ereditare il ruolo dal portoghese a partire dalla stagione 24-25, facendogli da secondo invece per quanto riguarda il 2023-2024.