Calciomercato Roma, intreccio Abraham-Kane: ribaltone in Premier

Calciomercato Roma, intreccio Abraham-Kane e cambio di rotta immediato in Premier League. Ecco le ultimissime sul futuro del numero 9 giallorosso

Tammy Abraham è stato protagonista dell’impresa sfiorata dalla Roma contro il Milan. La squadra giallorossa, falcidiata dalle assenze, ha sfiorato il colpaccio contro la squadra di Stefano Pioli, trovando il vantaggio in pieno recupero grazie alla rete del proprio numero 9. Rete vanificata dal pareggio in extremis dei rossoneri, che ha spento l’urlo di gioia dello stadio Olimpico dopo la rete del centravanti inglese. Durante lo scontro diretto dello stadio Olimpico con il Milan erano presenti emissari del Manchester United e del PSG per visionare da vicino l’attaccante giallorosso.

Scout in missione allo stadio Olimpico per visionare da vicino le prestazioni di Tammy Abraham. Il numero 9 giallorosso finora non ha trovato continuità di numeri con la prima, brillante, stagione nella Capitale. L’ex Chelsea ha ancora un mese decisivo a disposizione per tornare alla ribalta, a maggio la Roma si gioca tutto tra corsa al quarto posto e semifinali di Europa League. Nel frattempo dall’Inghilterra si accendono i riflettori sul futuro del centravanti giallorosso, futuro che si intreccia con quello di Harry Kane. punta di diamante del Tottenham.

Calciomercato Roma, ribaltone in casa Manchester United: Abraham sorpassa Kane

Il Manchester United è alla disperata ricerca di un nuovo numero 9. Secondo quanto emerge dal paese britannico i ‘Red Devils’ con Weghorst che non è riuscito a colmare il vuoto lasciato dopo la partenza di Cristiano Ronaldo. Il primo nome sul taccuino di Erik ten Hag sembrava essere quello di Harry Kane, che ha il contratto in scadenza nel 2024 in casa Tottenham.

Secondo quanto evidenziato dal Mirror l’attaccante in forza agli Spurs potrebbe presto rinnovare con il club londinese. E se Harry Kane si allontana in casa Manchester United torna di moda il nome di Tammy Abraham. Tiago Pinto non ha intenzione di muoversi dalla base d’asta di 80 milioni di euro, la cifra con cui il Chelsea potrebbe riportarlo in Premier League grazie alla clausola di riacquisto che vanta sul numero 9 della Roma. Il sorpasso in Premier League potrebbe aprire la strada all’assalto del Manchester United a Tammy Abraham.