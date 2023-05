Roma, Mourinho e la strategia Dybala: la situazione

L’allenatore della Roma sta studiando il modo per poter sfruttare al meglio l’argentino, che viene da un doppio infortunio

Il tour de force con i giocatori contati non si vede neanche negli scenari più difficili dei videogame manageriali. Invece, Mourinho una situazione simile al sta vivendo proprio sulla panchina giallorossa, dove è chiamato a fare l’impresa special. L’allenatore, infatti, sta preparandola squadra dopo la partita con il Milan, che ha creato qualche problema alla rosa, privata di diversi giocatori.

Contro i rossoneri, infatti, si sono infortunati Bove, Kumbulla e Belotti, che hanno costretto il tecnico portoghese a rimaneggiare la rosa per finire la gara. i allunga il numero di giocatori presenti in infermeria, con Smalling e Llorente che sono di sicuro i pezzi più pregiati del reparto medico di Trigoria. Mourinho li aspetta con ansia, soprattutto dopo la lesione di Marash, che ha lasciato la Roma con solo due centrali a disposizione. Per le prossime gare, infatti, José potrà fare affidamento solo su Ibanez e Mancini, senza contare i talenti della Primavera.

Anche a centrocampo la situazione non è delle migliori, visto che Wijnaldum sta recuperando e Matic è stato squalificato e salterà la partita con il Monza. a questi si aggiunge la situazione di Bove, che nella gara con il Milan aveva subito una contusione alla spalla che lo ha costretto a uscire. A fare gli straordinari sarà Cristante, che dovrà sobbarcarsi il peso della mediana insieme a Pellegrini e una delle riserve.

Roma, la strategia di Mourinho per gestire Dybala

Con il forfait di Belotti anche in attacco Mourinho ha perso diversi giocatori, con Dybala che è stato lasciato in panchina contro i milanesi. Special One aveva intenzione di farlo riposare per cercare di utilizzarlo solo con il contagocce per non peggiorare la situazione fisica.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Paulo potrebbe tornare in campo contro il Monza nel turno infrasettimanale. Il suo impegno, però, sarebbe molto ridotto: massimo una ventina di minuti per l’argentino, che non può rischiare di peggiorare la situazione fisica. Per questo Mourinho sta pensando ad alcune strategie per l’attacco, dove dietro Abraham ci saranno El shaarawy e forse Solbakken.