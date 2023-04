Calciomercato Roma, doppio blitz all’Olimpico: affare da 80 milioni

Calciomercato Roma, scout in missione allo stadio Olimpico e doppio blitz durante la sfida al Milan. Affare da 80 milioni di euro per Tiago Pinto

La sfida tra Roma e Milan si arricchisce di un interessante retroscena di calciomercato in casa giallorossa. La squadra allenata da José Mourinho ieri sera ha sfiorato l’impresa allo stadio Olimpico, riuscendo a sbloccare la gara al 93° minuto, salvo poi essere beffata dal pareggio rossonero al minuto 97°. In queste ore spunta la doppia missione nell’impianto sportivo del Foro Italico, due top club hanno messo un protagonista dei giallorossi nel mirino, e Tiago Pinto non sembra aver intenzione di muoversi dalla base d’asta di 80 milioni di euro.

Lo scontro diretto per il quarto posto tra Roma e Milan ha vissuto un finale di gara incredibile ieri allo stadio Olimpico. I rossoneri hanno acciuffato il pareggio con Saelemaekers al minuto 97°, tre minuti dopo il vantaggio di Tammy Abraham. Il numero 9 giallorosso aveva rotto il suo digiuno da gol, facendo esplodere il pubblico giallorosso. Esplosione strozzata dal pareggio rossonero, ora Roma e Milan sono state raggiunte in classifica dall’Inter a 57 punti. Lo scontro diretto dello stadio Olimpico ha rappresentato anche l’occasione per una doppia missione di calciomercato, emissari del Manchester United e PSG erano presenti ieri nella Capitale.

Calciomercato Roma, duello PSG – Manchester United per Abraham: scout all’Olimpico

Scout del PSG e del Manchester United sono stati avvistati ieri sulle tribune dello stadio Olimpico. Nel mirino dei due top club ci sarebbe proprio Tammy Abraham, che ha rotto il suo digiuno da gol ieri sera. Il centravanti inglese potrebbe lasciare Roma nei prossimi mesi, con Tiago Pinto che ha stabilito la base d’asta per l’addio al proprio numero 9.

Secondo quanto evidenziato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ gli emissari di PSG e Manchester United hanno visionato da vicino le prestazioni dell’attaccante inglese. Tiago Pinto non ha intenzione di schiodarsi dalla valutazione di 80 milioni di euro per il suo centravanti, la stessa cifra con cui il Chelsea potrebbe riacquistarlo. La squadra londinese mantiene infatti una clausola da 80 milioni per riportare Abraham in Premier League a partire dalla prossima sessione di calciomercato.