Calciomercato Roma, ritorno dopo quattro anni: il sì è clamoroso

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra non mollano la presa e sono convinti di poter trovare la quadra definitiva in estate.

Al netto dello stato emergenziale con il quale la Roma di José Mourinho ha dovuto affrontare l’impegno casalingo contro il Milan, i giallorossi hanno dimostrato ancora una volta di essere diventati una squadra ad immagine e somiglianza del proprio allenatore. Se si esclude l’ingenuità nel finale di gara che ha portato alla rete dei rossoneri, infatti, Pellegrini e compagni hanno concesso poco o nulla agli avversari.

Con una difesa attenta in molte situazioni di gioco ed un pressing organizzato nella propria metà campo, la Roma ha prima anestetizzato la manovra del Milan salvo poi colpire il “Diavolo” grazie al super gol di Tammy Abraham. L’attaccante inglese, che fino al novantesimo si era prodigato molto per la squadra, si è messo in proprio con un gol dei suoi. Non è stata una partita banale per l’ex bomber del Chelsea, che oltre a siglare una rete che avrebbe potuto avere un peso specifico enorme per la corsa Champions, è stato seguito con interesse dagli osservatori di diversi top club. Abraham, infatti, continua a calamitare rumours ed indiscrezioni, soprattutto dall’Inghilterra. Un suo eventuale addio alla Roma, del resto, non è affatto da escludere.

Calciomercato Roma, l’Aston Villa non molla la presa su Abraham

Laddove dovesse arrivare un‘offerta da almeno 70/80 milioni di euro, se ne potrebbe parlare. Al momento, però, né Bayern Monaco, né il Manchester United, né il Chelsea, né tantomeno l’Aston Villa si sono spinti a tanto. I sondaggi esplorativi effettuati nelle ultime settimane, però, potrebbero portare a sviluppi importanti a stretto giro di posta. Ne sono sicuri in Inghilterra dove spiegano che l‘Aston Villa crede di avere tutte le carte in regola per riuscire a trovare l’accordo definitivo con la Roma per l’acquisto dell’attaccante.

Sebbene l’attaccante della Roma in tempi e in modi diversi sia stato sondato da United, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Newcastle, Psg e Bayern, i “The Villans” sono convinti di poter piazzare l’affondo decisivo e strappare l’accordo con Abraham. Secondo quanto riferito da 90min.com, il club inglese può far saltare il banco, spostando l’ago della bilancia a proprio favore. Laddove si dovesse concretizzare la trattativa tra Aston Villa e Roma (che è ancora lontana dall’essere imbastita), per Abraham si tratterebbe di un clamoroso ritorno. Il classe ’97, infatti, ha già giocato nel club di Birmingham nella stagione 2018/2019, mettendo a referto 26 reti e 3 assist.