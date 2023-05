Calciomercato Roma, rottura definitiva: colpo in Serie A

Calciomercato Roma, il giocatore è in rottura definitiva con il club, l’addio in estate adesso è possibile e la Roma studia il colpo

C’erano grandi, grandissime aspettative sulla Roma di Mourinho a inizio stagione. Alcuni degli esperti, ma anche i tifosi, vedevano la squadra saldamente tra le prime 4, potenzialmente però anche tra le prime 3. In questo senso i giallorossi potrebbero aver deluso le aspettative, ma gli attuali numeri vanno comunque contestualizzati.

Gli infortuni sono stati una costante per tutto il campionato, in particolare Dybala e Wijnaldum che erano chiamati ad alzare il tasso tecnico della rosa nella prima parte di stagione sono stato spesso assenti, in particolare l’olandese a causa del lungo infortunio alla tibia.

Ma cosa è mancato a Mourinho per poter avere quel qualcosa in più in classifica? Senza dubbio i cambi. In particolare a centrocampo, dove in caso di assenza di Matic o Cristante non si ha un’alternativa che possa garantire lo stesso apporto alla manovra.

Anche l’attacco non ha brillato. Abraham e Belotti hanno collezionato pochissimi gol, al punto che la società si è interrogata sul futuro dell’attaccante inglese, che potrebbe lasciare la capitale in estate. Al suo posto potrebbe arrivare un altro grande nome dalla nostra Serie A.

Calciomercato Roma, il giocatore rompe con il club: colpaccio in Serie A

La Roma, così come altri top club in Italia, vive una situazione molto complicata a livello economico. Il raggiungimento del quarto posto, accompagnato da alcune cessioni, potrebbe comunque garantire alla società la flessibilità economica per intervenire sul mercato, tuttavia non sarà affatto semplice.

Tiago Pinto nel frattempo è al lavoro per cercare di sondare i migliori colpi “low cost” per allungare la rosa, ed uno potrebbe arrivare proprio dalla nostra Serie A.

Stiamo parlando di Luis Muriel, attaccante colombiano di 32 anni che si è messo in mostra con le maglie di Atalanta, Udinese, Samp e Fiorentina. Il giocatore non rientra più nei piani tecnici di Giampiero Gasperini, per questo le loro strade si separeranno a fine stagione.

Tra le squadre interessate a lui ci sono Roma e Bologna, che in estate potrebbe perdere Marko Arnautovic. La Roma sembrerebbe essere favorita, soprattutto in caso di qualificazione in Champions League, competizione che tutti i giocatori sognano di giocare almeno una volta nella loro carriera.