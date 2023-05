Dalla Juventus alla Roma: doppietta Mourinho a parametro zero

Calciomercato Roma, doppio scippo alla Juventus a costo zero. Mourinho rinforzato grazie ai quasi ex giocatori di Allegri.

Periodo ricco di grandi cambiamenti e novità, quello previsto in casa Roma nel corso delle prossime settimane. Così come in tante altre piazze, infatti, anche all’ombra del Colosseo c’è attesa e fermento per l’imbastimento dei preparativi alla prossima stagione, in vista della quale Tiago Pinto e colleghi sono attesi da un massiccio lavoro finalizzato al preparare la squadra del futuro nel migliore dei modi, osservando i parametri da sempre rispettati dalla società e cercando di ovviare alle tante defezioni palesate dalla compagine nel corso di un campionato che ha saputo fin qui regalare comunque plurime emozioni.

Troppo presto, ad ogni modo, per prevedere con esattezza scelte e strada da delinearsi nel corso del prossimo trimestre estivo, alla luce dei diversi parametri di cui tenere in considerazione, a partire dal futuro di Mourinho, certamente legato a valutazioni di fine anno e a obiettivi da centrare nel corso di settimane destinate a distinguersi per grande intensità e altrettanta difficoltà per i tanti impegni ravvicinati e la scarsa disponibilità di risorse con la quale i giallorossi sembrerebbero dover fare i conti.

Calciomercato Roma, doppio addio Juventus: rinforzi gratis per Mourinho

La consapevolezza che ci sia ancora tanta strada da fare per comprendere bene quelle che saranno le scelte future non cancella comunque alcune certezze, relativamente a quelle scelte di club e dirigenza che sembrano orientate già in un determinato modo. In attesa di comprendere quali saranno gli incassi legati ad eventuali piazzamenti in campionato, ai piani alti di Trigoria sembrerebbero aver maturato una certa attenzione per una determinata tipologia di profili.

I nomi accostati alla Roma in queste settimane rispondono infatti a caratteristiche di giocatori qualitativi nonché tatticamente pronti, oltre che esperti e in grado di poter approdare in giallorosso a condizioni vantaggiose. Ad una lista che ha visto fin qui aggiungersi profili quali Aouar, Tielemans o simili, potrebbe aggiungersi anche un interessante profilo della Juventus.

Oltre al solito Cuadrado, divenuto intrigante suggestione a costo zero per il prossimo anno, Calciomercatoweb.it riferisce anche del possibile rinforzo Bonucci. Legato alla Juventus contrattualmente per ancora un anno, il 19 ha lo stesso agente del laterale colombiano e la non più felicissima posizione in Piemonte potrebbe convincere i bianconeri ad aprire anzitempo ad una cessione a zero. Resta uno scenario complicato, sia per il forte legame nato tra il difensore e la città, oltre che per la necessità di dover entrare tra le prime quattro per concretizzare un’operazione così importante con maggiore tranquillità Anche in questo caso ci sarà da aspettare.