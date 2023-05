Emergenza Roma, Mou corre ai ripari: tripla sorpresa

Emergenza Roma in vista della volata finale della stagione. José Mourinho corre ai ripari e medita una nuova rivoluzione: pronta la tripla sorpresa

Il pareggio contro il Milan, oltre ad aver lasciato tanto amaro in bocca per il modo in cui è arrivato, ha lasciato diversi strascichi in casa Roma. Diversi nuovi infortuni e la squalifica di Nemanja Matic in vista della trasferta di Monza, in programma mercoledì sera in Lombardia. La squadra giallorossa è in totale emergenza in vista dei prossimi impegni, ecco le mosse che adotterà José Mourinho da qui alle prossime gare. Lo Special One studia la tripla sorpresa in vista del rush finale.

Il pareggio dello stadio Olimpico contro il Milan mantiene la Roma agganciata in classifica ai rossoneri al quarto posto, insieme all’Inter di Simone Inzaghi. Il terzetto si trova alle spalle della Juventus di Massimiliano Allegri, reduce dal pari di Bologna nel posticipo della trentaduesima giornata di Serie A. La corsa al piazzamento in Champions League infiamma la volata finale della Serie A, con la Juventus che ha tre punti di vantaggio sui giallorossi e le milanesi. La Roma tornerà in campo in trasferta sul campo del Monza, prima di ospitare allo stadio Olimpico l’Inter di Inzaghi sabato prossimo. José Mourinho deve fare i conti con l’emergenza totale della squadra giallorossa in vista delle prossime gare.

Roma in emergenza, Mourinho ridisegna la formazione: in tre in rampa di lancio

L’infermeria della Roma è piena, e costringe José Mourinho a ridisegnare le prossime formazioni. Contro il Milan c’è stato lo stop di Kumbulla, per il difensore stagione finita. L’ex Hellas Verona raggiunge ai box Smalling e Llorente, durante la sfida ai rossoneri Mourinho si è affidato a cristante in difesa facendo entrate Bove a centrocampo, poi infortunato anche lui.

Con Paulo Dybala ancora a mezzo servizio, e Matic squalificato per Monza, lo Special One dovrà rimescolare le carte in vista della trasferta in terra brianzola e non solo. Secondo quanto evidenziato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ sono tre i calciatori in rampa di lancio in vista delle prossime sfide dei giallorossi. Il primo è Zeki Celik, tra i protagonisti in positivo nella sfida al Milan, il terzino turco può trovare più spazio. A centrocampo c’è Camara, pronto a ritrovare più minutaggio nelle rotazioni di Mourinho. In attacco toccherà a Solbakken, fuori dalla lista dell’Europa League, dar manforte nel settore offensivo.