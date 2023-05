Gli arabi vogliono la Roma, incontro coi Friedkin: c’è la data

Gli Arabi vogliono la Roma, incontro fissato con i Friedkin. Ecco gli ultimi e inattesi aggiornamenti.

Quando si parla di Roma si sottolinea spesso, quasi sempre, la grande importanza del momento attuale vissuto dagli uomini di Mourinho, entrati saldamente in una parentesi che potrebbe decretare i responsi e gli esiti di un’annata fin qui ricca di emozioni, oltre che imbastire i prossimi apparecchiamenti per le scelte future da parte di dirigenza e società.

Queste ultime sono ben consapevoli di doversi muovere su più fronti e, in attesa dei risultati ottenuti sul campo, hanno già iniziato un corpo attento quanto concreto di valutazioni. Stando alle ultimissime notizie di queste ore, le novità potrebbero non fermarsi alle sole questioni di calciomercato. La campagna acquisti estiva rappresenterà sicuramente un fattore importante e centrale, anche alla luce di ambizioni sempre più nobili da parte di un club che ha fin qui dimostrato di voler intervenire con concretezza e serietà al fine di crescere ulteriormente, su plurimi fronti.

Gli Arabi mettono gli occhi sulla Roma: previsto un meeting con i Friedkin

Oltre alle solite questioni di mercato o di ingerenza del futuro di Mourinho sulle prossime scelte di Pinto e colleghi, infatti, la ricostruzione de “Il Corriere dello Sport” lascia intendere come in pentola possa bollire qualcosa di ancora più veemente.

Stando a quanto si legge sulle colonne della su citata fonte, infatti, alcune realtà arabe avrebbero messo gli occhi sulla Roma, generando un vero e proprio intrigo internazionale, contraddistinto da interessi ed esborsi economici elevatissimi nonché da ingerenze nobilissime di personaggi molto potenti. I Friedkin sarebbero in una fase di valutazione circa un’offerta in arrivo da un gruppo saudita, per la quale si parla di un incontro fissato già nella giornata di dopodomani.