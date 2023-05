Riunione d’urgenza e nuovo esonero in Serie A: c’è già il sostituto

Un club della Serie A in crisi dopo gli ultimi risultati oggi valuterà la posizione del proprio tecnico. Possibile l’esonero: lo scenario.

La Serie A sta per entrare nella fase conclusiva. La corsa relativa alla qualificazione in Champions League è ancora aperta, con 6 squadre che si contenderanno i 3 posti ancora a disposizione. Per quanto riguarda la lotta salvezza, un club in particolare è ad un passo dall’incubo retrocessione.

Parliamo della Sampdoria, travolta ieri dalla Fiorentina. I viola si sono imposti 5-0 con le reti di Gaetano Castrovilli, Dodo, Alfred Duncan, Christian Kouamé ed Aleksa Terzic. L’ennesimo passo falso per i doriani (il ventunesimo nel torneo), fanalini di coda in classifica a quota 17 punti a -10 dallo Spezia. I recenti risultati negativi hanno messo in discussione il futuro di Dejan Stankovic, la cui posizione sarà al centro di un incontro tra il tecnico e la dirigenza.

Il faccio a faccia, come riportato dal giornalista di ‘Sky Sport’ Gianluca Di Marzio, si terrà all’ora di pranzo e consentirà alle parti di fare il punto della situazione. La situazione, in casa blucerchiata, è critica: il tecnico ha rassegnato le dimissioni con il club che dovrà decidere se accettarle o respingerle. Il momento della verità, quindi, sta arrivando. Intanto la società ha cominciato a riflettere, in modo tale da individuare un possibile sostituto di Stankovic nel caso in cui dovesse davvero andare in scena il divorzio.

Serie A, Stankovic verso l’esonero

La strategia al momento al vaglio nell’ambiente è quello di affidare la conduzione della squadra ad Angelo Palombo e a Felice Tufano (guida della Primavera della Samp). Una scossa, in ogni caso, appare inevitabile. L’ultima vittoria in campionato risale al 19 marzo: 3-1 in casa a danni del Verona.

Da quel momento in poi sono arrivati due pareggi (Lecce e Spezia) e 3 ko che hanno reso quanto mai impervio il cammino che conduce alla salvezza. Stankovic, sbarcato nella città della Lanterna il 4 ottobre al posto dell’esonerato Marco Giampaolo, ha provato più volte a condurre la squadra fuori dalle zone basse della classifica ma i suoi sforzi sono stati frustrati non soltanto da alcuni infortuni ma anche dall’impossibilità di intervenire, da parte del club, nella sessione invernale del mercato. Alta tensione alla Samp.