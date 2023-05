Roma-Inter, prognosi di dieci giorni: salta il big match

Roma-Inter: brutto infortunio per il calciatore, che sarà costretto a saltare il big match a causa di una prognosi di almeno dieci giorni

La stagione delle milanesi procede sulla falsariga di quella giallorossa, in particolare l’Inter sembrava essere la più in difficoltà, ma la squadra di Simone Inzaghi sembrerebbe essersi rimessa sulla giusta carreggiata per questo finale di stagione.

Oltre dieci sconfitte in campionato per i nerazzurri, che nonostante questo record negativo battendo la Lazio si sono assicurati, almeno per ora il quarto posto, a pari punti con Milan e Roma. Nel corso della stagione Inzaghi è stato più volte criticato dalla tifoseria, soprattutto a causa degli scarsi risultati in campionato, dove al netto della rosa che ha a disposizione avrebbe dovuto certamente fare qualcosa in più.

Tuttavia il cammino in Europa ha fatto ricredere anche i più scettici, con una semifinale conquistata (da giocare contro i rivali del Milan) ed un eventuale quarto posto finale la sua sarebbe una stagione di tutto rispetto, soprattutto in caso di raggiungimento della finale di Champions League.

La sfida con la Roma è senza dubbio un ulteriore scontro diretto per l’approdo in Champions, e l’Inter sarà costretta a giocare senza uno dei pupilli di Simone Inzaghi.

Roma-Inter: si fa male e salta il big match, la prognosi è di 10 giorni

La Roma è una delle squadre più colpita dagli infortuni. Mourinho in questo finale di stagione sta decisamente risentendo della classica “coperta corta” e delle tante partite ravvicinate che hanno fatto accumulare molta fatica agli elementi in rosa.

Nonostante questo c’è stata un’ottima prestazione collettiva contro i rossoneri, simbolo del grande lavoro dello Special One, che riesce a tirare sempre fuori il meglio dai suoi ragazzi. Anche l’Inter però in vista del big match contro la Roma sarà costretta a scendere in campo senza uno dei suoi elementi migliori, soprattutto in vista delle tante partite ravvicinate.

Parliamo di Robin Gosens, infortunatosi ieri nella gara casalinga contro la Lazio in occasione del gol del vantaggio. Si pensava che la lussazione alla spalla gli potesse costare un’operazione chirurgica, e di conseguenza stagione finita, ma così non è stato.

L’operazione non sarà necessaria, ma il calciatore avrà comunque bisogno – come riporta la Gazzetta dello Sport – di almeno 10 giorni di recupero prima di rientrare, questo significa che sarà costretto a saltare non solo la partita contro la Roma, ma anche quella contro il Verona e la prima semifinale contro i rivali del Milan.