Calciomercato Roma, Dybala in Premier: risposta immediata

Calciomercato Roma, addio Dybala e futuro in Premier: la prima risposta è immediata. Ecco cosa sta succedendo.

Gli scenari aperti in casa giallorossa restano numerosi e abbracciano una pluralità di questioni di varia natura. Da un lato, c’è sicuramente la consapevolezza di dover fare i conti con un presente che ha ancora tanto da offrire e che andrà affrontato con attenzione, consciamente rispetto alla grande interdipendenza che intercorrerà che tra i risultati ottenuti sul campo e quelle che saranno le possibili decisioni a livello societario e non solo.

L’obiettivo attuale resta quello di arrivare tra le prime quattro: necessario, dunque, cercare di superare i tanti ostacoli che attendono Pellegrini e colleghi nell’immediato futuro, ricco di insidie pericolose e la cui delicatezza sarà amplificata da una situazione infermieristica non proprio felicissima. In un momento decisivo quanto importante, infatti, la Roma sta attualmente facendo i conti con diverse defezioni, molte delle quali sembrerebbero, come ammesso dallo stesso Mourinho, posto fine alla stagione di diversi giocatori.

La speranza, ad oggi, è quella di riuscire a recuperare almeno parte di quei giocatori infortunatisi nel corso delle ultime settimane, al fine di poter affrontare le prossime settimane con maggiori fiducia e risorse. Dopo di che, quanto raccolto in questi mesi permetterà di ponderate tante decisioni su plurimi fronti, di mercato e non solo.

Calciomercato Roma, addio Dybala e futuro in Premier: risposta immediata

Una delle questioni più interessanti di queste ore aveva toccato il presunto interesse di una cordata araba nei confronti del club dei Friedkin, la cui posizione sembrerebbe essere totalmente disambiguata rispetto ad una permanenza nella Capitale solidissima. A fare un certo rumore, in queste ore, erano poi state alcune voci legate al futuro di Paulo Dybala, il cui nome figura sicuramente nella lista di quegli elementi il cui futuro non è ancora stato disambiguato totalmente.

Al netto di clausole rescissorie e interessi dall’estero, aveva generato qualche attenzione la battuta della fidanzata del 21, Oriana Sabatini, che aveva esortato Emiliano Martinez a portare la Joya all’Aston Villa, dopo la palesata volontà del Dibu di voler avere dei connazionali nella propria squadra di club. La risposta della piazza è stata quasi immediata, come emerso dalle risposte ricevute da Oriana ad un commento lasciato sotto ad uno degli ultimi post di Paulo Dybala.

L’ex Juventus ha pubblicato una foto caricando la piazza giallorossa per le prossime settimane, ricevendo un’emoticon affettuosa dalla dolce metà. A questa hanno fatto seguito diverse reazioni da parte dei tifosi della Roma, la cui falsariga può essere compresa da tale raccolta.

“Paulo non si muove da Roma”. “Vai tu all’Aston Villa, Oriana”. “Al massimo porta Emiliano Martinez a Roma”. “Fai venire il Dibu a Roma, che si sta una meraviglia”. “Paulo non si tocca. Roma non è Torino”. “Vacci da sola all’Aston Villa“. Tra i tanti, spicca però la posizione espressa da uno dei tanti tifosi intervenuti e che ha così commentato il tutto: “La sua è stata solo una battuta, cerchiamo di restare tutti uniti. Come voglio bene a Paulo, ne voglio anche a chi a sua volta gliene vuole“.