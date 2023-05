Clausola da 100 milioni, Inter-Roma: trattativa ufficiale

Calciomercato Roma, sfida con l’Inter per il grande colpo in attacco: clausola da 100 milioni di euro.

La delicatezza del momento attuale impedisce di avanzare delle ipotesi a gittata troppo ampia circa quelle che potrebbero essere le future scelte del club giallorosso. Ad oggi, la grande certezza è quella di essere stati catapultati in una parentesi stagionale decisiva e fondamentale per quello che sarà il prossimo futuro, alla luce della pienezza di una corsa Champions e dell’importante fase raggiunta da Dybala e colleghi in Europa League.

Come emerso anche dal monito dello stesso Paulo nelle scorse ore sui social, risulteranno fondamentali unione e concentrazione nelle prossime settimane, dopo le quali sarà fatta molta più chiarezza su tanti altri aspetti che attualmente interessano il mondo giallorosso e che andranno affrontati con veemenza e ponderazione a stagione conclusa, quando bisognerà concludere bilanci e stime su una stagione che attualmente profila davanti a sé ancora numerosi ed eterogenei scenari.

Calciomercato Roma, Marcos Leonardo e quella clausola monstre: la posizione dell’Inter

Ciò non esclude, ad ogni modo, che ai piani alti di Trigoria stiano già pensando al da farsi nel prossimo trimestre estivo su alcuni fronti. Ciò che interesserà maggiormente i tifosi e gli addetti ai lavori sarà sicuramente il calciomercato, da sempre in grado di infiammare gli animi delle piazze e di rivelarsi coadiuvante fondamentale per ovviare alle defezioni della squadra, ovviamente nel solito e pieno rispetto di paletti e limiti economici.

Come emerso da tempo, indipendentemente dai piazzamenti finali, Tiago Pinto e colleghi continueranno ad operare con intelligenza e attenzione, cercando di migliorare la compagine ma al contempo di osservare quei parametri fondamentali per il respiro economico delle casse dei Friedkin. I nomi fin qui seguiti sono numerosi e, tra i vari, si sta segnalando con particolare veemenza quello di Marcos Leonardo.

L’attaccante del Santos, appena ventenne, ha realizzato 8 gol e 2 assist in 20 gare disputate, generando nobilissime attenzioni anche nel nostro campionato. La clausola di 100 milioni, inserita in un contratto la cui scadenza è fissata nel 2026, non sarà sicuramente esercitata dalla Roma, figurante tra le interessate e, come detto, ben lungi dall’imbattersi in operazioni che comportino esborsi spropositati rispetto alle proprie possibilità.

Il club brasiliano crede ad ogni modo di poter ricavare da una cessione dell’attaccante circa 20 milioni di euro: la Roma, secondo Ansa, avrebbe mandato già degli emissari in Brasile. Sulle tracce del giocatore si segnala anche lo Sporting Lisbona mentre l’Inter, alla quale Marcos Leonardo sarebbe stato segnalato da un agente FIFA di nazionalità italiana risiedente a San Paolo, non avrebbe per ora fatto passi avanti.