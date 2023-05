Monza-Roma, arbitra Chiffi: in trasferta è un incubo

Monza-Roma, a dirigere domani la sfida contro i giallorossi sarà Chiffi: ecco i precedenti. In trasferta bilancio negativo

Sarà Chiffi a dirigere domani sera la partita che la Roma affronterà a Monza contro la squadra di Palladino. E diciamo che non è del tutto una scelta fortunata per i colori giallorossi, visto che i precedenti, soprattutto in trasferta sono negativi.

Vabbè, partiamo dalla questione generale: otto volte il direttore di gara nella sua carriera in massima serie ha incrociato i giallorossi: e sono quattro le vittorie e altrettante le sconfitte. Nessun pareggio quindi con Chiffi. E, quello che viene all’occhio in questo momento è il fatto del bilancio in trasferta. Decisamente negativo.

Monza-Roma, ecco il bilancio con Chiffi

Quella di domani sera sarà la quarta trasferta che verrà diretta da Chiffi e, nelle altre tre, sono arrivate tre sconfitte. Di cui una a tavolino: sì, proprio quella contro l’Hellas Verona. Poi a Milano, con lo stesso risultato, prima contro l’Inter e poi contro il Milan: la Roma, in entrambe le uscite a San Siro, ha perso 3-1.

Sono 16 invece i cartellini gialli che il direttore di gara ha sventolato nei confronti dei giocatori della Roma. Una media perfetta di 2 cartellini in ogni sfida mentre sono 2 anche le espulsione: doppio giallo per Mancini e Karsdorp nella sfida contro il Milan, la penultima che l’arbitro ha diretto con i giallorossi. L’ultimo incrocio, nemmeno ben augurante, è quello contro l’Atalanta all’Olimpico in questa stagione: 1-0 per la squadra di Gasperini con gol di Scalvini a decidere il match.