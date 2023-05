Nuova penalizzazione FIGC, UFFICIALE: c’è la data

Nuova penalizzazione FIGC e annuncio UFFICIALE: ecco la nuova data che potrebbe generare nuovi cambiamenti ai fini della classifica e non solo.

Gli eventi sportivi di queste ultime settimane hanno certamente generato grande attenzione, in casa Roma e non solo. Gli uomini di Mourinho, dal proprio canto, sono entrati in una fase ricca di impegni e potenzialmente decisiva ai fini di un apparecchiamento del futuro, dipendente sia dalle decisioni societarie che, soprattutto, dagli obiettivi raggiunti sul campo da Pellegrini e compagni.

Sovente è stato evidenziato come, ad oggi, l’approdo in Champions League rappresenti l’anelito principale e necessario del club, alla luce delle grandi ripercussioni che questo genererebbe ai fini economici. Le questioni di campo, però, non hanno certamente distratto da altri aspetti e situazioni, legate al mondo giallorosso ma anche a tante altre realtà.

In questi ultimi giorni, ad esempio, si sono seguite con una certa attenzione le vicende legate ad un possibile interessamento di una cordata araba alla società attualmente dei Friedkin, con ingerenza di un personaggio importante quanto conosciuto quale Raffaello Follieri. Gli aggiornamenti hanno però lasciato intendere come i texani siano ancora pienamente inseriti e convinti del progetto capitolino, archiviando così momentaneamente un aspetto divenuto di grande interesse.

Penalizzazione Reggina e nuova data, UFFICIALE: il comunicato del club

Slegandoci momentaneamente dalla realtà capitolina, poi, va evidenziato come gli ultimi mesi si siano contraddistinti anche per tante situazioni legate al fronte giudiziario, che hanno toccato la Serie A e altre dimensioni italiane. La penalizzazione della Juventus e le consequenziali ingerenze che questa avrebbe potuto avere sui piazzamenti in Champions è stata certamente monitorata con non poca veemenza.

Quanto accaduto ai bianconeri ha però rappresentato solamente una delle tante vicende verificatesi nel corso del recente passato e che ha generato attenzioni anche in Serie B. Qui, in particolar modo, si sta parlando soprattutto della Reggina, dopo una penalizzazione di tre punti successiva alla mancata osservazione delle scadenze IRPEF.

Il club amaranto, reduce dallo scacco per 3 a 1 contro un Frosinone divenuto prima realtà neopromossa per la prossima stagione, ha informato tramite il proprio account ufficiale che la Corte Federale di Appello ha anticipato a giovedì 11 maggio l’udienza successiva al secondo deferimento. L’inizio è previsto alle ore 15.30.