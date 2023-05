Nuova penalizzazione per la Juventus: tutto stravolto

Nuova penalizzazione Juventus, in questo modo la Roma parte subito davanti. Ecco quello che potrebbe succedere

La classifica della Serie A, dove c’è una vera e propria bagarre per la qualificazione alla prossima Champions League con 6 squadre per 3 posti disponibili, sarà sub iudice per almeno tutto il mese di maggio. Sì, il processo che vede coinvolta la Juventus non permette a nessuno di essere tranquilla. Non si sa ancora e i bianconeri dovranno scontare una penalizzazione dopo che il Collegio di Garanzia del Coni almeno per il momento ha restituito i 15 punti alla squadra di Allegri.

I tempi non saranno brevissimi, e anche questo lo sappiamo. Tant’è che secondo calciomercato.it c’è una possibilità, che non sembra essere del tutto remota, di una nuova penalizzazione ma non da scontare in questa stagione, ma nella prossima. Sì, nel caso la Figc decidesse ancora per una penalità, diversa dalla prima che era di 15 punti come tutti sappiamo, la società piemontese potrebbe ricorrere nuovamente al Coni per vedersi annullata la sentenza. E questo non farebbe altro che dilazionare i tempi.

Nuova penalizzazione Juventus, tutto rinviato

A questo punto – si legge – l’ipotesi è che qualora arrivasse una penalizzazione, la stessa potrebbe essere scontata nel prossimo campionato di Serie A, spostando così tutto il malloppone di indagini che vede la Juventus protagonista nella prossima stagione.

Questa come detto è solamente un’ipotesi che sembra tutt’altro che essere remota. Un’ipotesi che potrebbe così coinvolgere, ovviamente, tutte quelle squadre del massimo campionato e tra le quali c’è anche la Roma, in lotta per un posto nella massima competizione europea per il prossimo anno. Ovvio che comunque, viste anche quelle che sono state le indiscrezioni dei giorni scorsi, si dovrà capire quale sarà la presa di posizione della UEFA che, secondo alcuni, potrebbe anche escludere la Juve dalle Coppe. Una situazione quindi che è tutta in divenire e che terrà tutti col fiato sospeso in questo mese di maggio che vuoi o non vuoi, almeno per quello che sarà il campo, dovrà dare delle sentenze.