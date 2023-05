Roma arrivata a Sesto San Giovanni: aggira la sicurezza per Dybala – VIDEO

Manca sempre meno all’inizio di Monza-Roma, gara cruciale per i giallorossi in vista della corsa per la zona Champions. Tutti pazzi per Paulo Dybala.

Una sfida da non fallire per gli uomini di José Mourinho. Dopo il pareggio contro il Milan, infatti, la compagine di José Mourinho affronterà una nuova compagine lombarda: si tratta del Monza delle meraviglie di Raffaele Palladino, che può essere considerata come una delle sorprese più fulgide di questo campionato.

Con l’intento di strappare punti preziosissimi per continuare a dare l’assalto alle posizioni di vertice, però, Dybala e compagni vogliono lanciare ulteriori segnali alla concorrenza, alla vigilia di un tour de force senza soluzione di continuità. I giallorossi, dopo la partenza da Roma nel pomeriggio, sono da poco sbarcati a Sesto San Giovanni, sede dell’hotel che ospiterà la squadra in vista della sfida con il Monza, a circa 10 km dall’U Power Stadium.

Un simpatico siparietto ha visto protagonista una giovane ragazza che, per strappare una foto con il suo idolo Paulo Dybala, è stata “costretta” ad aggirare la sicurezza. Segnale inequivocabile del grande affetto che calamita la “Joya”, anche tra i più piccoli. Del resto l’attaccante argentino si è preso la Roma sulle spalle a suon di giocate importanti e prestazioni convincenti. Il feeling con il pubblico è subito sbocciato e anche alle porte di Milano si fa sentire. Ecco il video in questione: