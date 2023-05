Roma e Juventus al tappeto: blitz giallonero, salta tutto

Calciomercato Roma, dalla Germania trapelano ulteriori indiscrezioni sul suo futuro che potrebbero ridisegnare nuovi equilibri. Le ultime.

Il tour de force che aspetta la Roma in questo frangente della stagione è da brividi. Archiviato il rocambolesco pareggio contro il Milan, i giallorossi si preparano alla trasferta dell’U-Power Stadium con la consapevolezza di voler lanciare segnali importanti in vista del piazzamento Champions.

Un obiettivo che la compagine di José Mourinho dovrà provare a raggiungere al netto dei tanti infortuni che stanno imponendo scelte obbligate al tecnico lusitano. Le tante defezioni non stanno però scalfendo la graniticità di un gruppo plasmato sempre più ad immagine e somiglianza del proprio tecnico. Accontentare le richieste di mercato dello “Special One” sarà però uno degli snodi cruciali che orienteranno le mosse future dei dirigenti giallorossi, che non a caso stanno scandagliando il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti. Tra i diversi profili attenzionati da Pinto, occhio ad Ivan Fresneda, terzino destro spagnola in forza al Real Valladolid, che si è reso protagonista di una prima parte di stagione entusiasmante che ha calamitato l’interesse di diversi top club.

Calciomercato Roma, intrigo Fresneda: il Borussia Dortmund prepara il blitz

Accostato a molti club italiani – Milan, Roma e Juventus sono da tempo sulle sue tracce – il laterale iberico fa gola soprattutto in Germania. Stando alle ultime indiscrezioni riferite dalla BILD, infatti, dopo i sondaggi esplorativi effettuati nel corso delle scorse settimane il Borussia Dortmund sarebbe intenzionato a sferrare un assalto convinto. I giallorossi intendono sparigliare le carte, trovando l’accordo con il Valladolid prima che possa scatenarsi una vera e propria asta.

Si preannuncia comunque un’asta internazionale. Il profilo di Fresneda era infatti entrato anche in orbita Real Madrid, con le Merengues che sono alla ricerca di un nuovo terzino destro con il quale poter avviare un mini restyling della propria difesa. Il nome del classe ‘2004, però, è finito anche nei dossier di diverse compagini di Premier League: soprattutto il Newcastle ha sondato esplorativamente il terreno e non è detto che non possa ritornare alla carica. Il Borussia Dortmund, però, vuole assicurarsi una posizione di vantaggio e chiudere definitivamente i giochi: staremo a vedere cosa succederà..