Roma, incontro a Londra con Friedkin: “Contratti per 4 miliardi”

Continua a tenere banco il futuro della Roma, finita nel mirino di una cordata araba. Andato in scena un primo incontro con i Friedkin. ​​

La Roma, da quando i Friedkin hanno rilevato la proprietà del club, è cresciuta in maniera esponenziale sotto tutti gli aspetti. La squadra femminile, ad esempio, ha vinto il titolo mettendo la parola fine ad un lungo dominio della Juventus mentre quella maschile è tornata competitiva ad alti livelli.

Il percorso di crescita avviato con José Mourinho in panchina ha consentito, a maggio 2022, di alzare al cielo la Conference League. In questa stagione, poi, i capitolini sono in piena corsa per ottenere un piazzamento in zona Champions e conquistare l’Europa League. Un quadro positivo, ulteriormente impreziosito dal successo in Coppa Italia da parte della Primavera e dei passi in avanti per quanto riguarda la realizzazione del nuovo stadio.

Che la società sia tornata appetibile agli occhi di possibili investitori o acquirenti è quindi logico tuttavia i Friedkin non sembrano affatto intenzionati a cederla. Di recente sono emerse indiscrezioni relative ad un presunto interesse da parte di un gruppo saudita rappresentato dall’imprenditore Raffaello Follieri. Un meeting tra le parti, in effetti, è andato in scena ma ben difficilmente porterà alla cessione della Roma.

Roma, incontro Friedkin-Follieri

A fare il punto della situazione è stato il direttore del ‘Corriere dello Sport’ Ivan Zazzaroni, nel corso della trasmissione ‘Te la do io Tokyo’ in onda su ‘Centro Suono Sport’. “Ieri c’è stato un incontro a Londra tra Ryan Friedkin, in collegamento telefonico anche con Dan, e Follieri”.

Gli statunitensi, durante la riunione, hanno ribadito la volontà di tenersi ben stretta la Roma e di non essere disposti ad ascoltare eventuali proposte per la sua acquisizione. “Follieri è da solo, non ci sono i sauditi, e negli ultimi 14 anni ha risolto le sue grane con la giustizia e fatto molti soldi in Arabia dove vive vendendo la farina e avendo contratti per 4 miliardi e mezzo di euro”. Il discorso potrebbe prendere una piega differente soltanto nel caso in cui “la questione stadio non dovesse risolversi entro poco tempo”. Zazzaroni, in ogni caso, ha fatto un annuncio destinato a far preoccupare la tifoseria. “Io non sono convinto che i Friedkin siano intenzionati a rimanere a lungo”.