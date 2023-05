Stagione finita, verdetto ufficiale prima di Roma-Bayer

Rientro del grande ex contro la Roma e intervento chirurgico: arriva l’annuncio ufficiale a pochi giorni dalla delicata sfida contro Mourinho.

La compagine giallorossa, come più volte evidenziato, è attesa da un periodo a dir poco importante e delicato, contraddistinto da una serie di impegni di non poco conto, destinati ad avere pesi e ingerenze non poco specifiche ai fini dei piazzamenti finali in campionato e, dunque, delle consequenziali scelte di mercato e societarie a partire dal prossimo mese di giugno. Pensare a quanto accadrà in estate, però, rischia di far passare in secondo piano i tanti altri aspetti di grande interesse all’ombra del Colosseo.

Qui, a pochi giorni dal pareggio beffardo contro il Milan, si pensa a quello che sarà il terzo scontro con una compagine Lombarda. Dopo il punto agguantato nei circa 180 minuti contro Atalanta e rossoneri, infatti, la Roma è attesa dalla trasferta con il Monza, cui seguirà il non meno delicato incrocio contro l’Inter di Inzaghi, apparsa in fiducia e ripresa nel corso di queste ultime settimane e lanciata, proprio come gli uomini di Pioli, sia per un pass per la finale di Champions League che per un approdo tra le prime quattro posizioni.

Roma, annuncio ufficiale sul rientro di Schcik: le ultime in casa Bayer Leverkusen

Importantissimo, dunque, restare concentrati su una parentesi decisiva dell’anno, da affrontare con attenzione ma anche con la consapevolezza e il rammarico di non poter contare su una rosa al completo, così come sarebbe stato necessario in un momento del genere. Questo a causa delle diverse defezioni con le quali Mourinho dovrà fare i conti in seguito agli infortuni di diversi giocatori, diversi dei quali sembrerebbero destinati ad aver concluso anzitempo il campionato per problematiche fisiche di varia natura.

Attenzione e gestione delle energie sarà dunque fondamentale, anche ai fini della prossima coppia di impegni europei, fondamentale per continuare in modo degnissimo un iter continentale fin qui sempre onorato e rispettato. Proprio in vista degli almeno 180 minuti contro il Bayer Leverkusen, giungono dalla Germania aggiornamenti di grandissima importanza. A riferirli è il Kicker che, in queste ore, ha riportato le dichiarazioni ufficiali dell’amministratore delegato, Simon Rolfes.

Quest’ultimo si è espresso sul grande ex della gara, Patrik Schick, reduce da una grande annata lo scorso campionato ma fin qui alle prese con problematiche all’inguine che gli hanno impedito di trovare la continuità di un tempo. Attualmente in cura dal medico fisioterapista Pavel Kolar, Schick dovrebbe far rientro in Germania dopo un periodo di cure nel prossimo fine settimana. A tal proposito, queste le dichiarazioni del dirigente.

“Sarà dura per Schick tornare a giocare in questo finale di stagione. Un’operazione non è al momento un’opzione: ha fatto progressi ma non ancora in modo decisivo. Adesso è atteso dal prossimo step di questo percorso di terapia intrapreso“.