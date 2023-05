Stangata Juventus, doppio verdetto: “4 punti di penalizzazione”

Il caso Juventus continua a tenere banco in maniera importante e potrebbe portare a nuovi colpi di scena nel corso delle prossime settimane. Ecco cosa sta succedendo

La decisione da parte del Collegio di Garanzia del Coni di restituire almeno momentaneamente i 15 di punti di penalizzazione alla Juventus ha ridisegnato nuovamente gli equilibri della Serie A. In attesa della formulazione della nuova richiesta da parte della Procura Federale, però, la corsa Champions è più viva che mai, con la Roma che proverà a giocarsi le proprie chances nel corso dei prossimi impegni.

In casa Juventus, invece, la situazione potrebbe cambiare in maniera importante nel corso delle settimane a venire. Sia il caso stipendi che la manovra plusvalenze, ad esempio, potrebbero rivoluzione le carte in tavola, sbarrando la strada alla partecipazione alle Coppe europee degli uomini di Allegri. In realtà per la “Vecchia Signora” potrebbe pendere come una spada di Damocle anche la stangata UEFA, per la quale verosimilmente saranno necessarie ulteriori valutazioni.

Penalizzazione Juventus, la presa di posizione di Campi

Volente o nolente, insomma, la sensazione è che l’ostacolo non sia stato ancora aggirato per la Juventus, che aspetterà ovviamente di capire le prossime sentenze per ridisegnare le strategie future. Sulla questione è intervenuto Graziano Campi che, intervenuto nel corso della diretta di calciomercato.it in onda sul canale Twitch di TV PLAY, si è espresso così sull’argomento, rintracciando due possibili strade per la “Vecchia Signora” in sede processuale.

Ecco quanto riferito da Campi: “Adesso servono solo 4 punti per non mandare la Juve in Champions: o la Juve decide di andare per le lunghe e avere una penalizzazione nella prossima stagione che può essere molto alta oppure prende subito 3-4 punti subito. A quel punto la qualificazione alla prossima Champions League passa soltanto dall’eventuale vittoria dell’Europa League.” Si prospettano novità importanti sotto questo punto di vista: staremo a vedere cosa succederà.