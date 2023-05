Addio Mourinho, contatti già avviati: ecco il primo sì

Addio Mourinho alla Roma e futuro segnato al PSG: contatti in corso e scelta presa. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Come più volte evidenziato, la delicatezza del momento attuale impedisce di sbilanciarsi circa quelle che potrebbero essere le future scelte della società a fine anno. Molto, ovviamente, dipenderà da quelli che saranno gli obiettivi centrati dagli uomini di Mourinho, al termine di una stagione con non pochi alti ma con altrettanti bassi e fin qui viziata soprattutto dal rammarico per la cocente eliminazione contro la Cremonese in Coppa Italia.

Questo non ha comunque cancellato consapevolezza in quanto fatto fin qui di buono da parte di Pellegrini e colleghi, adesso in una fase cruciale in campionato e in Europa, dalla quale dipenderanno i responsi di fine anno nonché la sentenza relativa alla competizione continentale che sarà disputata dai giallorossi nel corso della prossima stagione. Ad oggi, i grandi impegni che attendono la Roma sono finalizzati soprattutto al provare a strappare un pass per la Champions League, da sempre grande obiettivo di squadra e società, fondamentale anche per le chiare e note ripercussioni economiche che esso potrebbe comportare.

Mourinho al PSG, contatti in corso e decisione presa: ecco cosa sta succedendo

Uno spezzone importante del prossimo futuro giallorosso dipenderà infatti proprio dalla raccolta chiosante una semina attualmente in una fase piena quanto delicata, nonché destinata a intrecciarsi oltre che con i prossimi scontri di campionato, anche con i risultati delle non poche competitors lanciate per centrare in uno dei tre slot rimasti alle spalle del Napoli.

Le questioni da esaminare con calma e lucidità saranno, dunque, numerose e seguiranno una gerarchia destinata a toccare plurimi aspetti. Tra i vari, figura in lizza la posizione di Mourinho, attualmente legato alla Roma da un contratto fino al 2024 ma non per questo sicuro totalmente di una permanenza nella Capitale anche il prossimo anno. Dei possibili scenari di fine campionato si è detto e scritto tanto e, su tale fronte, arrivano aggiornamenti importanti da quella che potrebbe essere la sua prossima nazione di alloggio.

Ci riferiamo a quanto riferito da Footmercato, a detta del quale non sarebbe tramontata l’ipotesi Mourinho in casa PSG. Il futuro di Galtier pare ormai segnato e lo Special One sarebbe stato individuato come un sostituto ideale in termini di leadership e capacità di gestione del gruppo. Pur non registrandosi contatti diretti tra i due club capitolini, i dialoghi tra Mourinho e la società francese sono in corso, anche alla luce del gradimento del portoghese verso uno scenario del genere.

L’approdo in Francia resta comunque non scontato, così come appare remota ma non tramontata la pista Brasile, con i verdeoro ancora in una fase di valutazione che coinvolge anche l’attuale mister della Roma.