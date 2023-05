Calciomercato Roma, 20 milioni in Serie A: rivoluzione Juve decisiva

Calciomercato Roma, sfida europea e rivoluzione in casa Juventus decisiva: adesso servono almeno 20 milioni di euro.

Tanti i nomi accostati al mondo giallorosso nel corso del recente passato, alla luce delle importantissime ambizioni di un club attualmente entrato in una fase decisiva per il presente ma anche per l’apparecchiamento della strada da seguire nel corso del prossimo trimestre estivo. I profili fin qui terminati in orbita Roma sono diversi e, in particolar modo, sembrerebbero tutti accomunati dal rappresentare giocatori funzionali quanto importanti, prelevabili a condizioni economiche più che vantaggiose.

Questo, dunque, per continuare a rispettare e seguire quella strada basata sulla coesistenza tra anelito alla crescita e rispetto totale di parametri e paletti finanziari che permettano ai Friedkin di distinguersi ulteriormente per un operato concreto quanto attento e ponderato, proprio come accaduto fino a questo momento. Ciò non cancella, comunque, la possibilità di assistere a scenari interessanti e importanti, sia alla luce dei diversi giocatori di spessore internazionale che potrebbero giungere da svincolati sia delle diverse situazioni monitorate da Pinto e colleghi anche su altri fronti.

Calciomercato Roma, 20 milioni per Hjulmand: rivoluzione Juve decisiva

Pur palesando, giustamente, una certa attenzione verso free-agent o giocatori prelevabili a condizioni economicamente comode e vantaggiose, ai piani alti di Trigoria non escludono di investire importanti quantità di denaro in regioni di campo ben mirate. Le modifiche previste per il prossimo futuro, infatti, restano numerose, anche al fine di aumentare il numero di risorse da sfruttare.

Tra le varie piste, in particolar modo, non sfuggano quelle relative ad un centrocampo che potrebbe andare incontro a nuovi cambiamenti nei prossimi mesi. Attualmente costituito da un ibrido di esperienza e gioventù, la zona centrale di campo potrebbe abbracciare nuovi rinforzi, come emerso anche dalla quantità di nomi monitorati ai piani alti di Trigoria. Tra i vari, in particolar modo, non si dimentichi quello di Morten Hjulmand.

Il valoroso e moderno giocatore del Lecce, come riferisce “La Gazzetta dello Sport”, era stato cercato per circa 14 milioni di euro dal Southampton già a gennaio, generando il secco no dei salentini. Monitorato anche dall’Eintracht Francoforte, su di lui si segnalano ancora Atalanta e Roma, oltre che una Juventus alle prese con una serie di importanti cambiamenti endogeni.

Anche Allegri ha segnalato Hjulmand alla società, consapevole di dover adesso sborsare circa 20 milioni di euro per strapparlo alla concorrenza. Discriminante fondamentale, però, sarà soprattutto la scelta legata al prossimo direttore sportivo della Juventus. Solo dopo le valutazioni di Ferrero e Calvo e una scelta così delicata sarà possibile approfondire il discorso.