Calciomercato Roma, grande ex decisivo per il colpo bianconero: c’è l’annuncio

Calciomercato Roma, nuovo attaccante per Mourinho e grande ex fondamentale per il sì. Arriva l’annuncio che fa chiarezza.

L’importanza del momento attuale vissuto dai giallorossi non cancella del tutto l’attenzione mediatica da quelle che potrebbero essere le future scelte di mercato, alla luce dell’imminenza di una campagna acquisti che potrebbe regalare non poche emozioni e novità. Questo anche alla luce delle defezioni fin qui palesate da una squadra che, oltre che a margini di crescita e tanti valori, ha altresì palesato di avere necessità di mirati e importanti interventi nel prossimo futuro, al fine di migliorare quegli aspetti che abbiano generato nel corso di questo campionato le difficoltà principali.

Con ogni probabilità, dunque, dal mese di giugno in poi, Tiago Pinto e colleghi cercheranno di intervenire con una certa attenzione su plurimi fronti, delineando una gerarchia di priorità che non potrà non tenere conto dei paletti finanziari da rispettare nonché di possibili addii e uscite annoverabili nel corpus di imprevisti che, come ogni anno, contraddistinguono il modus operandi di qualsiasi società. Starà alla Roma cercare di non smarrire l’attenzione su strategie e strade da seguire, al fine di continuare degnamente un percorso di crescita catalizzato due anni fa e ad oggi ancora vivissimo.

Calciomercato Roma, Marcos Leonardo e l’ingerenza di Falcao: c’è l’annuncio

Come più volte evidenziato, andrà trovato il giusto compromesso tra anelito alla crescita e rispetto di quei paletti economici che da tempo hanno una certa ingerenza sulle scelte di mercato da parte del club. Quest’ultimo, fino a questo momento, ha lasciato intendere come diverse mosse seguiranno la strada della sostenibilità, come emerso anche dal corpo di nomi finiti in orbita Roma nel corso del recente passato.

Ciò non cancella, comunque, la consapevolezza di poter assistere anche ad operazioni importanti, finanziate si da eventuali e sperati introiti di fine anno sia da possibili cessioni nel corso dei prossimi mesi. In particolar modo, non sfugga l’annuncio di Giuseppe Falcao su uno dei giocatori maggiormente accostati alla Roma nel corso di questi giorni. Ci riferiamo all’attaccante ventenne del Santos, Marcos Leonardo, valutato circa 20 milioni di euro e sul quale grava una clausola di 100 milioni.

Sul bomber bianconero, il figlio di Paulo Roberto si è espresso con una certa chiarezza: queste le sue parole sul proprio account Twitter. “Ho letto appena adesso la notizia dell’interessamento della Roma per Marcos Leonardo del Santos. Prima punta di 20 anni, rapido, veloce, con un ottimo senso del gol. È vero piace alla Roma da qualche mese, ma costicchia. Chi ha riportato la notizia però si è dimenticato un piccolo particolare che potrebbe aiutare la Roma in un’eventuale trattativa. Il Coordinatore Sportivo del Santos è un certo Paulo Roberto Falcao”.