De Rossi al posto di Mourinho: spuntano le cifre ufficiali

De Rossi al posto di Mourinho per allenare la Roma: spuntano cifre e data ufficiali.

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Lo ha recitato tante volte quel Venditti tutt’altro che lontano da un mondo Roma da lui ben conosciuto e rappresentato. Una frase iconica e imperitura, in grado di riassumere le più belle storie di amore, anche calcistiche. Seppur adottata ad un contesto relazionale nella canzone ‘amici mai’, essa ha trovato non poche volte occorrenze più che felici anche nel mondo sportivo, laddove non sono mancati grandi ritorni dopo addii inattesi.

Non è un caso, ad esempio, che a circa quattro anni di distanza dall’addio di Totti alla Roma, ci sia ancora chi reclami e confidi in un grande approdo di Francesco in quel di Trigoria per catalizzare una fase 3.0 di presenza all’interno di un club di cui è divenuto e rimasto eterno simbolo e vessillo. Discorso analogo per tanti altri profili divenuti emblema di questo club e legati, non solo da rapporti lavorativi, al mondo giallorosso.

Il discorso, dunque, stando alle cifre ufficiali spuntate in queste ore, potrebbe dunque toccare quel Daniele De Rossi che circa un lustro fa lasciava la Roma in modo quasi inatteso e non senza polemiche, in seguito ad una scelta che sembrò nascere unicamente dalla società di allora e che altro non fece che incrinare ulteriormente i rapporti tra la piazza e la proprietà che qualche tempo prima aveva visto allontanarsi lo stesso Totti, dopo un solo anno di dirigenza in quel di Trigoria.

De Rossi al posto di Mourinho, c’è la data: ‘cifre’ ufficiali per lo scenario a sorpresa

A differenza di Francesco, Daniele ha sempre dimostrato di voler però intraprendere una strada diversa, seguendo le orme del padre Alberto e provando a sfruttare la grande esperienza accumulata in una regione di campo che ha plasmato non poco visione e conoscenza calcistica. Dopo il percorso di formazione a Coverciano, successivo all’esperienza di fine carriera calcistica al Boca Juniors, lo storico numero 16 ha condiviso lo spogliatoio con gli Azzurri di Mancini, entrando a far parte di uno staff tecnico che lo ha visto protagonista, insieme a tanti altri, della storica cavalcata a EURO 2020 da parte di Spinazzola e colleghi.

Attualmente reduce dall’esperienza breve e non troppo felice alla Spal, “DDR” è finito al centro di una suggestione Goldbet, relativa ad un possibile approdo sulla panchina della Roma. L’agenzia di scommesse, infatti, ha pubblicato le quote ufficiali relative ad un possibile ingaggio dello storico 16 come allenatore giallorosso entro il 15 luglio 2024.

Date le condizioni attuali e ricordando che il contratto di Mourinho scadrà a giugno del prossimo anno, tale scenario significherebbe vedere, almeno teoricamente, il subentro di Daniele a José. L’evento è valutato 15 volte la posta in palio: una cifra importante che restituisce consapevolezza nella difficoltà di un evento del genere, non impossibile ma attualmente remoto soprattutto da un punto di vista temporale.

Troppo importante, infatti, restare concentrati su un presente totalmente targato Mourinho, dal quale passerà un futuro che potrebbe poi seguire strade ancora da delineare e, forse, generare anche sorprese.