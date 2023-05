La Roma cala il tris: annuncio ufficiale dei giallorossi per la prossima estate. Ecco le tre date da segnare sul calendario

In casa Roma è arrivato il momento di pensare anche alla prossima stagione e ci sono, dentro Trigoria, quegli uffici preposti a valutare tutte le opzioni che si presentano. Non solo per la preparazione della squadra di Mourinho, ma anche per far conoscere ancora di più il brand giallorosso nel Mondo. Obiettivo questo che i Friedkin hanno in mente, e lo hanno fatto vedere nei mesi scorsi e lo faranno vedere anche in quelli a venire.

Già durante il Mondiale, la Roma, è volata in Asia per una tournée che, adesso è ufficiale, verrà replicata la prossima estate con tre amichevoli che sono in programma alla fine del prossimo mese di luglio. I giallorossi infatti parteciperanno sia all’Asia-Pacific Tour ed anche al Korea Tour.

La Roma cala il tris, tre amichevoli in Asia

Per la prima in questione, la squadra di Mourinho giocherà il 26 luglio contro il Tottenham al National Stadium di Singapore, e poi all’Incheon Asiad Stadium affronterà un’altra squadra della Premier League inglese, il Wolverhampton.

Infine, per quanto riguarda invece l’impegno coreano sarà il Celtic la squadra che la squadra guidata dall’allenatore portoghese affronterà in amichevole. I Friedkin quindi pensano al futuro, non solo al presente, e cercano come abbiamo più volte spiegato anche nel corso di questa stagione, dei nuovi investitori che possono aiutare la Roma nella propria fase di crescita in un mercato, come quello asiatico in generale, che può davvero regalare e dare molto ai colori giallorossi. Un mercato quasi inesplorato per quelle che sono le potenzialità.