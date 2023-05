Monza-Roma, i convocati di Palladino: forfait UFFICIALE in attacco

Monza-Roma, UFFICIALE: ecco i convocati per la sfida tra Palladino e Mourinho. Assenza in attacco.

Manca sempre meno al fischio di inizio della delicata trasferta in Brianza per gli uomini di Mourinho, consapevoli di essere entrati nel pieno di un ciclo di impegni che non poco peso avrà ai fini dei piazzamenti finali e, consequenzialmente, delle prossime decisioni di calciomercato, dipendenti ovviamente da un margine di intervento legato anche agli introiti di fine anno.

Dopo il solo punto ottenuto contro due squadre lombarde quali Atalanta e Milan, Pellegrini e colleghi si apprestano ad affrontare la seconda coppia di squadre militanti tra Milano e dintorni. A partire dalla gara contro il Monza di Palladino, cadente al centro di un poker di impegni delicati quanto fondamentali e che si chiuderà sabato pomeriggio contro l’Inter di Inzaghi.

I 90 minuti contro i biancorossi rappresentano un’insidia tutt’altro che di snobbabile importanza, alla luce del valore palesato dalla squadra di Palladino, soprattutto dall’arrivo del mister napoletano, bravissimo a ribaltare una situazione non proprio felice da un punto di vista morale e tecnico-tattico.

Monza-Roma, i convocati di Palladino: manca Petagna

A circa 8 mesi dalla gara di andata, conclusasi con un rotondo 3-0 che vide andare per la prima volta a segno in giallorosso Paulo Dybala, tante cose sono dunque cambiate su entrambe le sponde. In casa Roma, il mister è rimasto solidamente quel José Mourinho al quale non è mai mancata fiducia e appoggio di una piazza che continua a credere ciecamente nella sua storia e nel suo operato.

La sua saggezza e le sue conoscenze risulteranno fondamentali per gestire un momento così delicato, anche e soprattutto in vista con le diverse defezioni con le quali i giallorossi dovranno fare i conti. Ricordando che il mister giallorosso ha deciso di convocare simbolicamente anche i diversi indisponibili ai fini di mantenere compattezza e unità, in queste ore è arrivato il comunicato ufficiale del Monza circa la lista dei convocati da parte di Palladino.

A seguire il comunicato ufficiale, dal quale spicca l’assenza dell’ex Napoli, Andrea Petagna. “Al termine della rifinitura pomeridiana, Mister Palladino ha convocato 26 giocatori per Monza-Roma, gara della trentatreesima giornata di Serie A, in programma mercoledì 3 maggio alle 21 all’U-Power Stadium. Di seguito la lista completa:

2 Donati, 3 Pablo Marí, 4 Marlon, 5 Caldirola, 6 Rovella, 7 Machin, 8 Barberis, 9 Gytkjaer, 10 Valoti, 11 Carboni, 12 Sensi, 16 Di Gregorio, 17 Caprari, 19 Birindelli, 22 Ranocchia, 26 Antov, 28 Colpani, 30 Carlos Augusto, 32 Pessina, 47 Mota Carvalho, 55 Izzo, 77 D’Alessandro, 80 Vignato, 84 Ciurria, 89 Cragno, 91 Sorrentino.“