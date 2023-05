Retrocessione sempre più vicina, UFFICIALE: arriva la sconfitta a tavolino

Sconfitta a tavolino e decisione UFFICIALE: la retrocessione adesso diviene scenario sempre più vicino e concreto. Ecco cosa è successo.

In questi mesi abbiamo assistito a tanti eventi in grado di generare non poca attenzione, in Italia e non solo. Non ci riferiamo unicamente alle questioni di campo quanto, piuttosto, ad una serie di situazioni che hanno toccato anche il mondo della giustizia sportiva per aspetti legali e non solo.

L’esempio della Juventus è certamente quello più coerente e importante, come evidenziato dall’iniziale penalizzazione di quindici punti che ha visto un momentaneo stravolgimento della classifica, ripristinato da quella sentenza ormai famosa del Collegio di Garanzia Coni che ha visto la squadra di Allegri proiettarsi nuovamente in piena regione Champions.

Restando nel nostro Paese, l’esempio della Reggina rientra sicuramente nella casistica qui esaminata, alla luce dell’attesa per una sentenza che nei prossimi giorni permetterà di comprendere quale sarà la decisione ufficiale circa una penalizzazione che ha attualmente visto gli amaranto perdere terreno in classifica.

Retrocessione sempre più vicina e sentenza UFFICIALE: sconfitta a tavolino

Come raccontatovi nel corso delle ultime settimane, abbiamo assistito a massicce novità anche in realtà italiane ed estere meno importanti e inferiori rispetto alla stessa cadetteria. In particolar modo, in queste ore sono arrivate novità ufficiali che potrebbero prossimamente generare una retrocessione che, ad oggi, figura sempre più vicina.

Ci riferiamo al triste accaduto che ha contraddistinto la Serie C tedesca, in occasione dello scontro salvezza tra FSV Zwickau e Rot-Weiss, interrotta dall’arbitro all’intervallo, dopo il quale il match non ha avuto proseguimento. La prima (divenuta poi unica) frazione di gara si è conclusa sull’ 1 a 1, con assegnazione agli ospiti del calcio di rigore valso il pareggio e l’espulsione di un calciatore dell’FSV.

La doppia scelta dell’arbitro Winter non è stata apprezzata dai tifosi: mentre rientrava negli spogliatoi il fischietto è stato infatti colpito da un boccale di birra, che ha colpito anche l’assistente Felix Grund. L’interruzione del match è stato il primo passo che ha poi generato la sconfitta a tavolino per 0-2. Il vicepresidente del tribunale sportivo tedesco, Georg Schierholz, ha sottolineato che la scelta è legata al fatto che la società casalinga avrebbe dovuto garantire maggiore protezione all’arbitro, sottolineando come il club debba ritenersi responsabile del comportamento dei propri tifosi.

La società non presenterà ricorso e, a questo punto, la retrocessione sembra sempre più vicino: sette, infatti, i punti di distacco dalla salvezza a quattro giornate dalla fine del campionato.