Voti Monza-Roma, El Shaarawy non basta: doppia bocciatura pesantissima

Voti Monza-Roma, dopo al termine della gara tra Palladino e Mourinho.

La Roma è entrata, come più volte sottolineato, in un momento delicato e decisivo della stagione, destinato ad avere un peso specifico importantissimo ai fini dei piazzamenti finali di un campionato che ha fin qui visto il cammino dei giallorossi distinguersi per alti e bassi. In questi minuti, in particolar modo, si è concluso il terzo impegno del poker di partite tra la Roma e nobili realtà lombarde della Serie A. Il tutto è iniziato circa due settimane fa, sul campo di un’Atalanta brava a trovare cinicamente una vittoria contro una squadra reduce dalla soddisfacente ma altrettanto stancante prestazione contro il Feyenoord.

Dopo il beffardo pareggio contro il Milan, poi, ad attendere i giallorossi c’era il Monza di Palladino, reduce da un andamento più che felice dopo il cambiamento in panchina che ha visto il tecnico napoletano subentrare a Stroppa, sotto la cui egida i brianzoli non erano mai riusciti a trovare i livelli che avevano contraddistinto il loro cammino in cadetteria. Le difficoltà della gara erano emerse già nei giorni precedenti, alla luce di un massiccio corpo di assenze denunciato da Mourinho già dopo la gara con il Milan e che ha visto i giallorossi dover fare i conti con plurime defezioni.

Voti Monza-Roma, El Shaarawy non basta: Celik espulso nel recupero

Ciò non ha comunque impedito alla squadra di restare unita e partire all’unisono per la delicata trasferta lombarda, in seguito alla decisione del tecnico di convocare simbolicamente anche i diversi indisponibili. Le scelte tecniche hanno sin da subito restituito le asperità in casa giallorossa, come emerso da un 3-4-3 che ha visto per la seconda volta consecutiva l’adattamento di Cristante in difesa.

I primi 45 minuti si sono distinti per un andamento fluido e non poco ricco di eventi, riassumibili soprattutto nelle diverse occasioni capitate alla Roma nonché nelle reti targate, rispettivamente, El Shaarawy e Caldirola, distintosi per il secondo gol contro una big su calcio piazzato, dopo l’insaccata rifilata all’Inter di Inzaghi lo scorso 15 aprile.

Rui Patricio 5.5; Celik 4, Ibanez 5.5, Mancini 6; Zalewski 5.5, Bove 6.5, Cristante 6, El Shaarawy 6.5; Solbakken 4 Pellegrini 5.5; Abraham 5.5

Camara 5.5 (60′) Spinazzola 5 (60′) Volpato 5