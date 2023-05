Calciomercato Roma, jolly Pinto in Serie A: Inter bruciata

Calciomercato Roma, scambio e offerta irrinunciabile per il grande rinforzo in Serie A. Ecco come arriva il sì.

Queste settimane stanno restituendo importanti e numerose consapevolezze alla Roma, attualmente in una fase molto delicata ai fini dei piazzamenti in Champions e, più in generale, entrata in un momento di stagione che potrebbe essere decisivo anche per quelle che saranno le scelte future della società in tanti ambiti. Più volte, infatti, abbiamo evidenziato l’importanza di un piazzamento tra le prime quattro, fondamentale soprattutto da un punto di vista economico tutt’altro che da ignorare per la costruzione della rosa futura.

Difficile, ad oggi, sbilanciarsi e comprendere quelle che potrebbero essere le scelte della società nei prossimi mesi, quando ai piani alti di Trigoria bisognerà andare incontro ad una massiccia serie di scelte che potrebbero toccare plurimi aspetti. Questo a partire dal futuro di Mourinho, non ancora chiarissima e circa il quale vi è ancora tanta attesa. A ciò si aggiunga poi la consapevolezza di dover cercare di rimpolpare una rosa apparsa importante ma perfettibile da plurimi punti di vista.

Calciomercato Roma, la formula per arrivare a Vicario

Le stesse esternazioni di Mourinho dopo Monza-Roma hanno lasciato intendere come il mister sia orgoglioso dei propri giocatori, ai quali si è detto intenzionato a stare vicino fino alla fine, in nome di una compattezza e un’orgogliosa unità che stanno contraddistinguendo l’attuale e delicatissima fase vissuta da Pellegrini e colleghi, attualmente costretti a fare i conti con numerosi infortuni.

Questa situazione, denunciata anche dallo stesso allenatore per l’ennesima volta dopo la trasferta in Brianza, lascia intendere come la società sia chiamata ad un lavoro di modifica della rosa che permetta di allungare il numero di elementi a disposizione, corroborando diversi reparti e, al contempo, rinforzando alcune zone di campo grazie a mirati quanto importanti interventi. Uno di questi potrebbe interessare soprattutto l’estremità difensiva, alla luce della non più giovane età di Rui Patricio, il cui contratto scade nel 2024.

I nomi monitorati restano numerosi e, tra i vari, continua a segnalarsi quel Guglielmo Vicario reduce da una grande stagione all’Empoli e finito nel mirino di tante big di Italia ed Europa. Stando a quanto riferisce Calciomercatpnews.com, in particolar modo, la Roma starebbe pensando ad un’offerta basata su un esborso di circa 12 milioni di euro più l’inserimento del cartellino di Claudio Cassano, gioiellino della Primavera giallorossa.