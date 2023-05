Da avversario a erede di Mourinho: sorpassa tutti

Da avversario a erede di Mourinho: ha sorpassato tutto in cima alla lista dei desideri. Ecco le ultime a una settimana dal match

Non solo il campionato, dove la Roma sabato pomeriggio affronterà l’Inter all’Olimpico in una partita che potrebbe decidere le sorti della stagione. Ma anche e soprattutto la semifinale di Europa League la prossima settimana contro il Bayer Leverkusen.

L’obiettivo, per giovedì prossimo, è quello di avere in campo almeno Dybala che, a detta di Mou, difficilmente potrà esserci sabato. Così come Belotti: vabbè, sulla questione infortuni parliamo di un altro articolo. Qui invece il punto è un altro e riguarda il tecnico dei tedeschi, Xabi Alonso: lo spagnolo ha preso le redini delle Aspirini a stagione in corso quando la squadra era in crisi di gioco e di risultati e adesso l’ha portato in alto, tant’è che il Bayer si gioca una qualificazione alle prossime coppe europee non solo tramite la manifestazione continentale, ma anche con la Bundesliga. Un cammino netto che rende l’idea dell’impegno difficile che dovrà superare la squadra di Mou per arrivare in finale. Contro un allenatore giovane, che sa il fatto suo, e che adesso è entrato nel mirino anche di una big inglese.

Da avversario a erede di Mourinho, Alonso vede il Tottenham

Sì, Xabi Alonso, dopo nemmeno una stagione in sella, potrebbe lasciare la Germania per prendersi sicuramente una panchina importante. Secondo il Telegraph infatti sarebbe entrato nel mirino del Tottenham, che dopo Conte è alla ricerca di un allenatore per la prossima stagione. Si è parlato anche di un ritorno di Pochettino, ma adesso l’ex Psg è vicino al Chelsea, una panchina, quella dei Blues, alla quale è stato accostato anche Mourinho.

Il Bayer – per mettere ulteriore pressione – non perde da 14 partite tra campionato e Coppa anche per merito delle idee di un allenatore che si sta facendo apprezzare in tutta Europa. Un ulteriore segnale questo delle difficoltà che ci saranno nel prossimo doppio impegno contro il Bayer. Servirà qualcosa in più rispetto a quello che è stato fatto fino al momento. Servirà qualcosa in più nonostante mezza squadra fuori per infortunio nel momento topico della stagione. E vista la sfortuna clamorosa forse il classico cuore oltre l’ostacolo potrebbe anche non bastare. Servirebbe pure un poco di fortuna, quella che fino al momento è mancata in maniera clamorosa dalle parti di Trigoria.