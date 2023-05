Infortunio El Shaarawy, incubo Roma: le sue condizioni

Roma, arriva il primo responso su El Shaarawy poco dopo l’infortunio che ha costretto il 92 di Mourinho ad uscire anzitempo nella gara contro il Monza.

Momento sempre più delicato e complicato quello attualmente vissuto dai giallorossi di Mourinho, catapultati in una parentesi importantissima di stagione, destinata ad avere un peso specifico tutt’altro che trascurabile ai fini di quelli che saranno i responsi di fine campionato. Fondamentale gestire una parentesi così importante, la cui complicazione è stata in queste settimane acuita dalle diverse assenze con le quali la Roma sta facendo i conti da non poco tempo.

Tante, infatti, le defezioni palesate dalla compagine capitolina, reduce da una serie di infortuni che non poche difficoltà stanno generando alla squadra e allo stesso mister, costretto a ponderare scelte sovente forzate e a cambiare anche alcuni assetti tattici, imbattendosi inoltre in adattamenti ed espedienti tattico-tecnici di non poco conto. Lo si era visto già nella gara contro il Milan, durante la quale Cristante è stato adattato da difensore centrale in seguito all’infortunio di Marash Kumbulla, apparso subito molto grave.

Incubo infortuni, si ferma anche El Shaarawy: i primi aggiornamenti sulle sue condizioni

Lo stop del difensore centrale ex Verona si è inserito in un corpo di infortuni di non poco conto abbattutosi sulla squadra giallorossa in un momento importantissimo e centrale e che, attualmente, sembra contraddistinguersi per una vera e propria maledizione. Lo sa bene lo stesso Mourinho, consapevole della delicatezza del momento attuale e, al contempo, dell’importanza di restare uniti e compatti in un momento del genere.

Non a caso, in quel di Monza, l’allenatore ha deciso di convocare simbolicamente anche i tanti indisponibili, al fine di creare un’unità che risulterà importantissima in queste battute finalissime di campionato. Alla lista di indisponibili, purtroppo, sembra destinato ad aggiungersi anche El Shaarawy, fermatosi poco prima del 70esimo in Monza-Roma, chiedendo immediatamente la sostituzione. Il 92, stando ai primissimi aggiornamenti giunti sul suo conto e in attesa di nuove evoluzioni, ha rimediato un problema al flessore destro.