“Mourinho al Psg”: il verdetto è già arrivato

Intervenuto nel corso della diretta Twitch di calciomercato.it, ha fatto il punto della situazione in casa Roma: ancora Mourinho come tema caldo.

Volente o nolente è sempre comunque José Mourinho a prendersi le luci dei riflettori. Anche dopo il pareggio contro il Monza, la presa di posizione di Mourinho in merito all’atteggiamento ostentato in campo da Chiffi ha catalizzato l’attenzione mediatica, con gli annessi impliciti messaggi rivolti al club. In tutto questo il futuro dello Special One continua a calamitare rumours ed indiscrezioni, anche se la Roma si è mostrata piuttosto tranquilla a riguardo.

Forte di un contratto con Mourinho fino al 2024, i Friedkin non hanno affrettato i tempi dell’incontro con il tecnico lusitano che contribuirà a fare chiarezza in merito ai programmi futuri. Il summit decisivo ci sarà ma verosimilmente a bocce ferme, a stagione conclusa. Del resto l’allenatore portoghese ha sempre messo la Roma in cima alla lista delle sue priorità. I “no, grazie” con le quali lo Special One ha declinato – tra le altre – le proposte della Federcalcio Portoghese ne sono una testimonianza tangibile. Tuttavia la situazione (almeno in teoria) potrebbe cambiare se un top club del calibro di Real Madrid e Psg dovesse bussare alla porta dell’allenatore portoghese.

Calciomercato Roma, Frey: “Vedrei bene Mourinho al Psg”

La situazione in casa Psg, del resto, non può non essere monitorata con estrema attenzione. Con Galtier ormai al passo d’addio, sono diversi i profili accostati alla panchina della compagine transalpina. Uno degli obiettivi più concreti porta a Zinedine Zidane, ma l’ex allenatore del Real Madrid non ha ancora sciolto le riserve. Ecco dunque che le porte legate alla possibile tentazione Mourinho non possono essere chiuse a priori.

Intervenuto nel corso della diretta di calciomercato.it in onda sul canale Twitch di TV PLAY, Sebastian Frey ha parlato proprio di José Mourinho, lodandone il lavoro svolto fino a questo momento alla Roma e fornendo una chiave di lettura interessante sul suo futuro. Ecco quanto riferito dall’ex estremo difensore di Fiorentina e Genoa (tra le altre): “Mourinho ha riportato entusiasmo alla Roma, sta facendo un buon lavoro. La prima Conference l’ha vinta la Roma e questo rimarrà. Gli arbitri? Sta cercando di spostare le polemiche, è sempre stato forte in questo.”

Alla domanda sulla tipologia di allenatore sul quale il Psg dovrebbe virare per partire con un nuovo ciclo, Frey ha caldeggiato senza mezzi termini la candidatura dello Special One: “Chi vedrei bene al Psg come allenatore? Uno come José Mourinho”.