Mourinho contro Chiffi, Marelli non ha dubbi: “Non succede da anni”

Monza-Roma, post gara infuocato e nuovo annuncio in diretta dopo la polemica di Mourinho: “in caso contrario si viene deferiti”.

La sfida tra Mourinho e Palladino ha generato non poche discussioni e polemiche dopo il triplice fischio che ha sancito la fine di una gara distintasi per buoni e felici livelli nei primi quarantacinque minuti ma che ha poi seguito un andamento meno fluido nella seconda metà di gara, contraddistinta da poche occasioni da entrambe le parti e, in casa Roma, da un rendimento non proprio felice da parte di numerosi singoli.

Diversi gli errori costati due punti e, più in generale, sottotono la prestazione di una squadra apparsa nel secondo tempo troppo lunga e distratta in diverse occasioni. Se a ciò si aggiunge l’infortunio di El Shaarawy, si comprende bene come la partita contro il Monza non sia stata tra le più felici e fortunate del recente passato, anche alla luce dei tanti infortuni abbattutisi sulla realtà capitolina in queste settimane non poco delicate e che hanno impedito a Mourinho di poter fare affidamento su una felice gestione delle risorse e delle energie a propria disposizione.

Mourinho contro Chiffi e intervento immediato Marelli: “Non è possibile”

A far discutere, in particolar modo, sono state anche le dichiarazioni di José Mourinho dopo il fischio finale. L’allenatore della Roma, apparso abbastanza caustico anche nei confronti della società, si è detto orgoglioso della squadra e dell’atteggiamento orgoglioso dei suoi uomini, senza perdere però occasione di attaccare pubblicamente l’arbitro Chiffi, da lui presentato come il peggiore con il quale abbia mai avuto a che fare nel corso della propria carriera.

Al di là delle riportate parole di Palladino in conferenza stampa, dove sono arrivati invece gli encomi per il direttore di gara e le aspre critiche alla panchina della Roma, hanno generato una certa attenzione anche le dichiarazioni in diretta Dazn dell’esperto arbitrale Luca Marelli, che ha così commentato le dure parole del mister della Roma su Chiffi e l’incapacità del club giallorosso di opporsi alle scelte della Commissione Arbitri Nazionale.

“Sono rimasto molto stupito da quello che ho sentito. Ho visto una buona partita di Chiffi, che ha arbitrato male Inter-Juve ed è andato in Serie B per qualche tempo. Oggi ha arbitrato bene e l’espulsione di Celik è doverosa perché è per impudenza: l’errore sarebbe stato non ammonire per la seconda volta il terzino della Roma. Prendo atto di quanto dice Mou ma non sono d’accordo. Non può passare però il messaggio che le società si rifiutino delle scelte circa gli arbitri che dirigeranno le gare”.

“Da anni il designatore non ha contatti con le società perché le società possono rapportarsi solo con Pinzani di Empoli, ex arbitro cui si devono rivolgere i dirigenti per eventuali comunicazioni ma non per le reclamazioni. Altrimenti si viene deferiti“.