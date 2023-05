Nuova penalizzazione e classifica ribaltata: rischio retrocessione

Nuova penalizzazione e classifica completamente ribaltata: arriva la nuova richiesta e adesso c’è lo spettro retrocessione

I campionati italiani stanno vivendo un anno incredibile dove, in alcuni casi, si è parlato più di quello che potrebbe succedere nelle aule dei tribunali piuttosto che sul campo. Una situazione che quindi è in continua evoluzione e che non riguarda solamente la Juventus in Serie A, ma anche la Reggina in Serie B.

Già penalizzata di tre punti la squadra di Filippo Inzaghi, che al momento occupa l’ultimo posto utile per i playoff, secondo quanto riportato da Di Marzio il Tribunale Federala avrebbe chiesto altri 4 punti di penalizzazione per la squadra dello Stretto che, ricordiamo, la scorsa estate, è stata rivelata da Saladini che ne ha preso le redini da parte di Gallo. Ritardi nei pagamenti hanno portato ai primi tre punti, e lo stesso motivo è all’ordine della richiesta di oggi.

Nuova penalizzazione, classifica totalmente ribaltata

La prima penalizzazione verrà discussa il prossimo 18 maggio, ma forse potrebbe essere pure anticipata. E oggi, dopo l’esaminazione dei nuovi incartamenti, si è aperto il secondo procedimento nei confronti della Reggina che adesso rischia e anche grosso.

Sì, perché oltre il momento di una squadra che non riesce più a vincere dopo essere stata in testa al campionato per molte settimane, se arrivasse quest’altra penalizzazione gli amaranto sarebbero a solamente quattro lunghezze sopra i playout, in quello che è il posto che in questo momento è occupato dal Brescia di Gastaldello. E se il cammino degli amaranto continuasse ad essere così, allora non c’è dubbio che il rischio retrocessione sarebbe davvero dietro l’angolo. Intanto si attendono notizie oltre il campo. Però, una notizia positiva, almeno c’è: le previsioni della vigilia davano quasi per scontata una nuova richiesta di sette punti. Così non è stato. In quel caso sarebbero stati davvero guai e molto seri.