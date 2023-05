Palladino attacca la Roma: “Una cosa scandalosa”

Palladino e il duro attacco dopo Monza-Roma: ecco le parole del mister dei brianzoli dopo il pareggio contro la squadra di Mourinho.

Si è da qualche ora conclusa la gara tra Monza e Roma, rappresentante sin dall’inizio un’insidia di non poco conto per i giallorossi, consapevoli di essere entrati in una fase molto delicata e importante della stagione, dalla quale passeranno gli attuali aneliti ad un piazzamento in Champions e, consequenzialmente, le programmazioni di un futuro che non potrà non dipendere da quanto sarà raccolto dalla squadra in queste ultime settimane della stagione.

Queste ultime metteranno di fronte a Pellegrini e colleghi una massiccia quanto importante serie di impegni, cruciali per continuare a inseguire gli obiettivi rimasti. Le prossime gare, a partire dal big match con l’Inter, risulteranno importanti indicatori anche rispetto alle capacitò di reazione da parte di una squadra che sta affrontando non poche difficoltà anche sul fronte infortuni, come emerso dalle numerose defezioni con le quali Mourinho sta facendo i conti da diverse settimane a questa parte.

Palladino e l’attacco alla panchina giallorossa: l’annuncio in conferenza dopo Monza-Roma

Le asperità legate all’impossibilità di poter contare su una squadra al completo sono emerse nel rendimento di queste ultime partire, giocate con dignità e grande compattezza da parte degli uomini di Mourinho, dettosi orgoglioso dell’atteggiamento e la compattezza dei suoi ragazzi. Dopo il pareggio con il Milan, però, anche contro il Monza di Palladino non si è andati oltre l’ 1 a 1, al termine di una partita viva e divertente nei primi 45 minuti ma viziata da diverse imprecisioni e incertezze nella seconda metà.

Al di là degli episodi di campo, Monza-Roma ha generato inoltre importanti discussioni anche per le esternazioni dei due allenatori. A far parlare, come raccontatovi, sono state le dichiarazioni di Mourinho sull’arbitro Chiffi, cui hanno fatto seguito poco dopo le esternazioni di Raffaele Palladino in conferenza stampa, dove sono arrivati gli encomi al direttore di gara e una strigliata di orecchie alla panchina della Roma.

“Secondo me è stato tra i migliori arbitri, non ha sbagliato nulla. Semmai io ero arrabbiato con il quarto uomo. Non ho mai visto una panchina avversaria protestare come quella di oggi, è stata una cosa scandalosa. Ho prestato più energie per loro che per quel che succedeva in campo“.