Roma-Bayer, gara anticipata: bufera in Germania

Roma-Bayer Leverkusen, la semifinale di Europa League si avvicina. Scoppia la bufera in Germania dopo l’anticipo ufficiale della gara: ecco le ultimissime

Scoppia la polemica in Bundesliga dopo la decisione di anticipare la partita del Bayer Leverkusen. I prossimi avversari della Roma, nelle semifinali di Europa League, scenderanno in campo con due giorni di anticipo rispetto al programma del campionato tedesco. Ed in Germania è scoppiata la bufera dopo l’anticipo ufficiale della gara, con dure prese di posizione contro la scelta della federazione calcistica tedesca.

Fa discutere e non poco la scelta di anticipare di due giorni la prossima gara del Bayer Leverkusen in Bundesliga. La squadra guidata da Xabi Alonso, che affronterà la Roma nelle semifinali di Europa League, scenderà in campo domani sera per affrontare il Colonia. Una gara molto sentita da ambo le parti, la sfida rappresenta il derby del Reno. Una forte rivalità campanilistica divide le due squadre, vicine geograficamente. Rivalità che sfocia in seguito alla decisione della federazione calcistica di anticipare di due giorni la sfida tra Bayer Leverkusen e Colonia. Inizialmente il derby renano avrebbe dovuto giocarsi domenica, ma la sfida andrà in scena domani sera.

Roma-Bayer, la gara dei tedeschi anticipata in Bundesliga: bufera con il Colonia

Lo stesso Xabi Alonso è intervenuto sulla decisione dell’anticipo della gara, lodando la scelta degli organi competenti. In conferneza stampa il tecnico del Bayer ha dichiarato: “Siamo l’unica squadra tedesca in Europa, questo è comprensibile.” Non è dello stesso avviso l’AD del Colonia, Christian Keller.

Le parole del dirigente del Colonia suonano duramente dopo la scelta di anticipare il derby: “Mi chiedo perché non sia stato spostato nulla l’anno scorso quando il Francoforte ha giocato per l’Europa League?” Keller continua, come riferito dalla Bild: “Il Bayern Monaco gioca per un titolo internazionale quasi ogni anno e non ho mai visto una partita rinviata. Ad un certo punto arrivano tutti e dicono: Dai, abbiamo una partita importante, spostiamola per motivi imperativi.” Insomma una vera e propria bufera in Bundesliga a pochi giorni dalla sfida in Europa League contro la Roma di José Mourinho.