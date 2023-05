Roma, Smalling rompe il silenzio: l’annuncio sul suo rientro

Roma, la risposta di Smalling a un tifoso non passa inosservato: le condizioni del centrale inglese, infortunatosi contro il Feyenoord, continuano a tenere banco.

Che non sia un momento facile in casa Roma in tema infortuni ormai lo si è capito da tempo. I giallorossi – che all’U Power Stadium ha perso anche El Shaarawy – dovranno fare di necessità virtù e preparare i prossimi impegni nazionale ed internazionali con la coperta corta.

La difesa, in particolare, è stata letteralmente falcidiata da noie ed infortuni. Al KO di Karsdorp, infatti, si sono aggiunti gli infortuni di Kumbulla, Llorente e Smalling. Soprattutto l’assenza del gigante inglese, uscito nel secondo tempo della sfida con il Feyenoord, sta pesando come un macigno sugli equilibri di un reparto che non può prescindere dall’esperienza, dalla qualità e dal senso della posizione del proprio baluardo. La lesione muscolare al flessore, però, impone cautela: lo staff medico della Roma non ha intenzione di forzare le tappe del rientro di Smalling, che potrebbe comunque rientrare soltanto per gli ultimissimi impegni ufficiali dei capitolini.

Roma, Smalling ai tifosi: “Rientro? Speriamo di tornare presto”

Saranno settimane intense anche sotto questo punto di vista. Del resto la Roma con Smalling è una cosa, senza Smalling ne è un’altra. Al netto del pareggio di ieri sera, infatti, nelle tre partite complessive di campionato in cui la Roma ha giocato senza il proprio centrale sono arrivate due pari e due sconfitte. No Smalling, no party: ecco perché Mou spera di ritrovare il suo gladiatore in tempi non troppo lunghi.

Acclamato all’uscita dai cancelli di Trigoria, comunque, Smalling ha provato a lanciare segnali distensivi. Alle domande relative alle sue condizioni fisiche, infatti, il centrale inglese ha risposto con un laconico: “Sto bene, speriamo di tornare presto”. A riferirlo è calciomercato.it.

Un augurio, un auspicio più che una risposta definitiva, in un momento nel quale la truppa di Mourinho deve chiaramente gettare il cuore oltre l’ostacolo per riuscire a centrare quegli obiettivi che renderebbe la stagione speciale. Che ciò debba avvenire con o senza Smalling, saranno le prossime settimane a confermarlo.