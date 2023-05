Udinese-Napoli, invasione e scontri tra tifosi: polizia in campo

Udinese-Napoli, follia al fischio finale: ci sono stati momenti di tensione tra le due tifoserie. Passiamo in rassegna ciò che è successo.

Grazie al pareggio griffato Osimhen, il Napoli di Luciano Spalletti si è laureato matematicamente Campione d’Italia. Agli Azzurri bastava un punto contro l’Udinese per mettere le mani ufficialmente sullo Scudetto e il punto è arrivato. Al fischio finale, però, non sono mancati momenti di tensione.

All’invasione di campo dei supporters del Napoli, infatti, ha fatto immediatamente seguito la risposta degli ultras dell’Udinese. Stando a quanto filtra, ci sarebbero stati dei battibecchi tra gli ultras delle due tifoserie, con alcuni sostenitori che – stando a quanto riferito da Radio 1 – avrebbero fatto irruzione in campo armati di cinghia. Scena surreale sotto certi aspetti, che ha portato molte persone che erano entrate in campo in maniera assolutamente pacifica a cercare di ritornare sugli spalti, per sfuggire al caos venutosi a creare. A riportare la situazione sui binari dell’equilibrio ci ha pensato l’intervento della Polizia, con le forze dell’ordine che sono riuscite a ristabilire l’ordine dopo qualche minuto e non senza difficoltà.

I caschi blu della Polizia, con un cordone che si è appositamente piazzato al centro del campo, ha placato gli animi, ristabilendo la tranquillità. Non sono mancati però attimi concitati di tensione, visto che gli ultras delle due tifoserie sono venute a contatto. La situazione, però, è stata fortunatamente riportata alla tranquillità.