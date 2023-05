Calciomercato Roma, accordo ufficiale: ha firmato fino al 2026

Calciomercato Roma, l’annuncia ufficiale fuga ogni dubbio: è arrivata la fumata bianca, l’intesa è stata trovata fino al 2026.

Il mese di maggio coincide tendenzialmente con i comunicati ufficiali relative ai rinnovi di contratto. La fine della stagione ormai imminente, infatti, permette di sedersi attorno a un tavolo con relativa tranquillità, per studiare le prossime mosse e trovare un punto di unione nella definizione di molti affari.

Ne sa qualcosa la Roma, con i giallorossi che saranno attesi da un vero e proprio tour de force sotto questo punto di vista. Discorso che può essere esteso in maniera osmotica anche alle compagini giallorosse giovanili, come l’Under 18 e la Primavera, settori che il club ha deciso di valorizzare e che stanno ripagando gli sforzi profusi con risultati importanti. Sotto questo punto di vista impossibile non porre l’accento sul comunicato diramato qualche minuto fa dai giallorossi, nel quale la Roma ha reso noto l’accordo ufficialmente trovato per il rinnovo di Joao Costa Cesco. L’attaccante esterno di Umuarama ha apposto la sua firma sul nuovo contratto, che scadrà il prossimo 30 giugno 2026.

Calciomercato Roma, Joao Costa Cesco ha firmato fino al 2026: ora è UFFICIALE

Dopo un primo approdo all’unser 18, Joao Costa Cesco ha scalato rapidamente ruoli e gerarchie, riuscendo a ritagliarsi un ruolo importante anche in Primavera, dove ha collezionato in questa stagione 14 presenze complessive, tra Campionato e Coppa. Esterno offensivo poliedrico, che può ricoprire diversi ruoli dell’attacco, agisce tendenzialmente sulla corsia destra, per avere l’opportunità di rientrare sul suo piede forte, il sinistro.

Resosi protagonista di prestazioni convincenti sotto tutti i punti di vista, Costa Cesco potrebbe rappresentare uno dei pilastri attorno al quale far gravitare la compagine di Federico Guidi. L’accordo sul rinnovo e l’annesso annuncio ufficiale ne sono una testimonianza assolutamente tangibile. La sensazione è che sentiremo parlare ancora a lungo di questo funambolico esterno offensivo mancino.