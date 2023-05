Calciomercato Roma, da Abraham a Vlahovic: doppia bomba da oltre 100 milioni

Calciomercato Roma, dalla Spagna trapelano nuove indiscrezioni sul futuro dell’attaccante: l’effetto domino coinvolge anche i giallorossi.

Negli ultimi istanti della gara con il Monza è andato ad un passo dal gol che avrebbe consentito alla Roma di espugnare l’U-Power Stadium. Ritornato al gol contro il Milan, Tammy Abraham anche alla luce delle tante defezioni che stanno pendendo come una spada di Damocle sullo scacchiere tattico giallorossa, dovrà per forza di cosa oneri importanti in zona gol. José Mourinho non può prescindere dall’apporto del suo numero 9 in questa fase cruciale della stagione. Nel frattempo, però, rumours ed indiscrezioni continuano a calamitare l’attenzione mediatica.

Il futuro di Abraham alla Roma, infatti, è ancora tutto da scrivere. Nelle ultime settimane sono ritornate a rimbalzare voci insistenti relative ad un possibile ritorno in Inghilterra dell’ex attaccante del Chelsea. Tiago Pinto, però, non è affatto intenzionato a fare sconti: si parlerà eventualmente di una cessione del bomber inglese solo se dovesse arrivare un’offerta da capogiro. Spifferi di corridoio hanno accostato Abraham – senza troppa convinzione – al Chelsea, al Manchester United e all’Aston Villa. Proprio i “The Villans”, squadra nella quale Abraham ha già giocato nella stagione 2018/19, vogliono puntellare il proprio reparto offensivo con un innesto di qualità. Il club di Birmingham, però, potrebbe far saltare il banco in un altro modo.

Calciomercato Roma, Aston Villa su Vlahovic: Abraham nel dimenticatoio?

Secondo quanto riferito da Marca, infatti, l’Aston Villa potrebbe rendersi protagonista di una sessione estiva di calciomercato da vera protagonista. Sotto la direzione di Alemany, ormai sempre più vicino a sposare la causa della compagine di Birmingham, i “The Villans” vogliono regalarsi almeno due colpi scintillanti per rinforzare l’attacco. Nel dossier del club inglese due nomi in particolare avrebbero cominciato a fare capolino: Dusan Vlahovic e Ferran Torres, per un esborso complessivo da oltre 100 milioni di euro.

L’attaccante serbo della Juventus, in particolare, non è considerato incedibile dai bianconeri, che a causa delle ben note vicende extra-campo potrebbero essere costretti a cedere almeno un pezzo pregiato nel prossimo mercato. Ritornato al gol contro il Lecce, Vlahovic sta faticando a ritagliarsi il proprio spazio nello scacchiere tattico di Allegri. Sondato anche da United e Chelsea, l’ex bomber della Fiorentina sarebbe ora finito nel mirino dell’Aston Villa, che a quel punto mollerebbe definitivamente la presa su Abraham. Staremo a vedere cosa succederà.