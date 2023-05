La Roma regala due biglietti contro il Bayer: tutte le istruzioni

La Roma, in vista della gara contro il Bayer Leverkusen, regala due biglietti ai tifosi giallorossi. Ecco tutte le istruzioni per partecipare

Il sold out ormai si sa, è un dato di fatto dentro l’Olimpico. Quest’anno la Roma è stata accompagnata sempre, in qualunque occasione, in casa e fuori, da un numero enorme di tifosi. Un amore senza resa, citando quello striscione apparso in Curva Sud qualche settimana fa.

Bene, adesso ci sono da affrontare quelle che senza dubbio sono le partite più importanti della stagione. Prima l’Inter, domani, poi il Bayer Leverkusen, giovedì prossimo, nella gara che mette in palio la finale di Europa League. Sarà il primo di due match al cardiopalma, evidentemente non adatti ai deboli di cuore, che potrebbe regalare un finale di annata da ricordare per la truppa dello Special One. La Roma, in ogni caso, in questa lunga stagione non ha mai fatto mancare il proprio supporto ai tifosi con iniziative dedicate. Adesso il club si sta spingendo oltre, regalando due biglietti per la semifinale. Sotto ci sono tutte le istruzioni per partecipare al concorso.

La Roma regala due biglietti contro il Bayer, ecco come fare

Molto semplice. Intanto i tempi: fino al 7 maggio registrandovi al sito ufficiale della Roma si potrà partecipare al concorso. Non c’è nessuna preclusione, dai 14 anni in su, residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino. Dopo aver effettuato la registrazione ovviamente si dovranno compilare tutti i campi che verranno mostrati nella maschera elettronica che si aprirà nel momento in cui si deciderà di partecipare al concorso.

Niente di più semplice, quindi. L’estrazione, infine, così come si legge sul sito ufficiale della Roma, sarà fatta il prossimo 8 maggio, lunedì quindi, a tre giorni dal match dell’Olimpico contro la formazione allenata da Xabi Alonso. I posti saranno due e saranno entrambi in Tribuna Monte Mario. Qui, invece, c’è il link da seguire per poter partecipare all’estrazione voluta dal club giallorosso per l’occasione.