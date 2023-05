Mourinho, la richiesta di Mendes alla Roma

Mourinho ha deciso: ma la sua pazienza è finita. Tensione dentro la Roma per il futuro del tecnico, che aspetta una chiamata dai Friedkin

Tensione alta in casa Roma. Tensione alta non solo perché si è entrati nella fase calda della stagione, quella che deciderà le sorti della squadra. Ma anche perché, adesso, c’è la questione Mourinho che tiene banco. Dopo le sfuriata post Monza, dove lo Special One non le ha mandate a dire a nessuno, la sensazione è che si sia rotta qualcosa.

Un’uscita che non è piaciuta a nessuno, tantomeno alla società che prima di vedere il tecnico per parlare della prossima stagione, vorrebbe vedere i risultati. Che per il momento ci sono, visto che la Roma è in corsa sia per una qualificazione alla prossima Champions League ma anche per l’Europa League. Ma adesso, anche visti i molteplici infortuni che hanno colpito i giallorossi, si è fatta sicuramente complicata. Nei giorni scorsi, inoltre, si è parlato di un arrivo di Mendes, agente del portoghese, per un primo incontro per un prolungamento di due anni dell’attuale contratto che scade nel 2024. Ma il punto è quello più basso.

Mourinho ha deciso, ma i Friedkin non aprono all’incontro

A spiegare quello che sta succedendo ci ha pensato Ilario Di Giovambattista di Radio Radio, che attraverso Twitter ha fatto un punto della questione: “Mou-Roma a che punto siamo? È il punto più basso. L’arrivo di Mendes e l’idea del Mister di ottenere altri 2 anni oltre al prossimo al momento non hanno smosso la proprietà. La novità è che Mourinho ha perso la pazienza e ora pensa anche all’addio a fine anno. C’è tensione”.

Insomma, non c’è per ora, almeno stando a quelle che sono le indiscrezioni, un punto d’incontro che possa fare avvicinare le parti nonostante quella che sarebbe la voglia dello Special One di rimanere nella Capitale atri tre anni. E di questa situazione che, ovviamente, si è venuta a creare dopo Monza – ma che è altamente probabile Mou covava da tempo – si spera solo non possa “beneficiarne” al contrario anche la squadra, che domani pomeriggio è attesa da una partita difficile, complicatissima, contro una delle formazioni più in forma del campionato, in quello che oggettivamente è un vero e proprio spareggio salvezza.