Napoli escluso dalla Champions: “Indagine dell’Uefa”

Napoli campione in Serie A: l’esclusione dalla Uefa resta però un’ipotesi concreta. Arriva l’annuncio a poche ore dai festeggiamenti per il trionfo della squadra di Spalletti.

Una cavalcata storica nella sua quasi unicità, quella di Osimhen e colleghi nel corso di un’annata iniziata con ben altri presupposti. Basti ricordare all’umore di una piazza che, dopo aver cestinato lo scorso anno la possibilità di trionfare in pochissime giornate, aveva dovuto dire addio a quella spina dorsale che era stata alla base delle più grandi soddisfazioni del recente passato all’ombra del Vesuvio. Una campagna acquisti e ben ponderata, finalizzata all’abbassamento del monte ingaggi, ha alla fine permesso di consegnare a Spalletti un coagulo di uomini divenuto gruppo unito e compatto.

Fondamentale, quest’ultimo aspetto, per imporsi in un campionato nel quale non c’è mai stata una vera e propria competitor, alla luce di un andamento discostante di tutte le altre big. Ieri sera, a Udine, il gol del mascherato numero nove ex Lille ha regalato dunque ai propri tifosi un trionfo destinato a restare nella menti azzurre ricordo indelebile. Proprio in queste ore, però, è arrivato un particolare e importante annuncio in diretta che potrebbe comunque avere un peso specifico sul cammino del gruppo capitanato da Giovanni Di Lorenzo.

Napoli campione di Italia e rischio esclusione dalla Champions: “Bisogna dirlo ai tifosi”

In questo periodo, infatti, mentre il Napoli continuava a sembrare imbattibile in campo italiano, non sono mancate attenzioni nei confronti di quelle indagini Uefa che hanno interessato in parte anche il club di De Laurentiis. In una fase dominata, infatti, da tante questioni sportive e giudiziarie, il nome del club campano è rimasto quasi sempre in seconda linea da tale punto di vista, seppur con la consapevolezza che l’affare Osimhen avrebbe potuto generare novità ed eventuali approfondimenti.

Proprio nell’ambito di quelle plusvalenze che hanno rappresentato argomento di interesse per tante altre società, infatti, lo scambio più denaro avvenuto con il Lille è stato posto al centro di indagini che potrebbero prossimamente fungere da matrice ad un’importante e inattesa scelta. Ci riferiamo a quanto ammesso ai microfoni di Tv Play di Calciomercato.it da parte dell’ex calciatore, Max Donadio. Questo l’estratto delle sue posizioni.

“Sono abituato a dire la verità e il rischio dell’esclusione dalla Champions è reale per il Napoli. C’è un’indagine della UEFA per motivazioni note: aspetteremo le decisioni. Dire che rischia l’esclusione è verità e si tratta di un discorso di onestà. Va detto alla tifoseria e non c’è niente di male”.