Addio Mourinho e nuovo erede: colpo storico Friedkin

Addio Mourinho e sostituto già pronto. ‘Arriva’ il nome perfetto per i Friedkin e la Roma.

Se in queste ore è arrivato uno degli unici responsi da tempo scontati del nostro campionato, sono ancora numerosissimi gli scenari che potrebbero profilarsi e regalare emozioni, in casa Roma e non solo. I tre slot rimasti alle spalle della compagine di Spalletti rappresentano obiettivo concreto, inseguito da tante squadre. Al momento, forte del ‘vantaggio’ procurato dall’eliminazione dalla Conference League, solamente la Lazio sembrerebbe essersi ricucita un margine di cautela abbastanza importante, lasciando invece tante incertezza alle tre milanesi e alla stessa Roma.

Molto passerà sicuramente anche dai prossimi scontri diretti, a partire da quelli di un fine settimana ormai prossimo e che vedrà, dopo solo una settimana, un vero e proprio derby incrociato, con la coppia di incontri tra Mourinho e Inzaghi da un lato e Pioli e Sarri dall’altro. I responsi di Roma-Inter e Milan-Lazio potrebbero essere ulteriormente indicativi per ambizioni e un futuro ancora tutto da decifrare.

Roma, Nagelsmann dopo Mourinho: nome adatto per i Friedkin

In casa Roma c’è sicuramente attesa e timore, alla luce di una compressione delle lunghezze divenuta sempre più importante e frutto anche degli infelici quanto sfortunati risultati post Feyenoord. Il rammarico principale interessa l’indisponibilità attuale di alcuni degli elementi più importanti della squadra di Mourinho, diversi dei quali costretti ai box fino a fine stagione e fin qui non schierabili per impegni di non poca importanza.

Come più volte sottolineato, la fase attuale servirà molto a capire anche il futuro di Mourinho e delle consequenziali scelte societarie e dirigenziali. Dopo Monza, le parole di José sembravano averlo posto in una posizione di lontananza rispetto al club ma, come accade da diversi mesi a questa parte, non c’è stato alcuno sbilancio che lasciasse intendere con certezza quale futuro spetti al rapporto tra José e la Roma.

Nel corpo di possibili e papabili sostituti non è da escludere la presenza di Julian Nagelsmann, reduce dall’esonero dal Bayern Monaco, sulla cui panchina siede attualmente l’ex Chelsea, Thomas Tuchel. Corteggiato dagli stessi Blues, il giovane tecnico rappresenta certamente un nome destinato a generare nobili attenzioni la prossima estate. Monitorato anche dalla Premier League, potrebbe rivelarsi un ottimo profilo anche in casa Roma, caratterizzato altresì da un percorso storico in carriera. Singolare il ritiro dal calcio giocato all’età di venti anni per intraprendere il percorso da allenatore, dopo i tanti problemi fisici vissuti in campo.

Al netto di difficoltà legate all’ingaggio e l’elevata concorrenza in Inghilterra, Nagelsmann rappresenta ad oggi un profilo ideale per il progetto Friedkin, trattandosi di un elemento giovane e in grado di saper lavorare ad un progetto a lungo termine, vantando altresì un nome e una caratura internazionale, frutto di una carriera fin qui non lunghissima ma già ricca di importanti eventi e soddisfazioni.