Annuncio di Mourinho prima dell’Inter: “Non c’è nessuna possibilità”

Annuncio di Mourinho prima dell’Inter. Il tecnico ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole

Ha parlato a pochi minuti prima del match Mourinho. E lo ha fatto ai microfoni di Dazn. Il tecnico portoghese ha soprattutto spiegato la situazione infortuni. “Magari Dybala ci può dare una mano gli ultimi dieci quindici minuti se la partita è in bilico” ha detto lo Special One. Che dà quindi speranze importanti per giovedì, quando all’Olimpico arriverà il Bayer Leverkusen.

Nessuna speranza invece per gli altri: “Wijnaldum, Smalling e El Shaarawy sono in panchina per stare col gruppo. Ma nonc’è nessuna possibilità per loro di scendere in campo” ha confermato ancora Mourinho.