Calciomercato Roma, richiesta prima dell’Inter: 60 milioni

La Roma è concentrata sulla sfida di campionato contro l’Inter ma comincia a ragionare in vista delle prossime mosse di mercato. Le ultime.

Da pochi istanti si è chiuso il primo tempo di Roma-Inter, partita al momento piuttosto bloccata che i nerazzurri hanno sbloccato grazie al lampo di Dimarco. A movimentare questi ultimi giorni in casa giallorossa, però, sono state anche le voci di mercato.

Sono diverse le situazioni da monitorare con estrema attenzione, che potrebbero essere gravide di importanti conseguenze. A cominciare dal futuro di José Mourinho, non ancora chiaro in tutti i suoi aspetti. L’atteso faccia a faccia con i Friedkin imprimerà la svolta decisiva in un senso o nell’altro anche se, non va dimenticato, lo Special One è legato ai giallorossi da un contratto valido ancora per un’altra stagione. La questione Mourinho avrà ovviamente conseguenze tangibili anche su quelle che saranno le prossime mosse della Roma in sede di calciomercato. Il futuro di Abraham, ad esempio, è uno dei temi che sta caracollando maggiormente l’attenzione.

Calciomercato Roma, 60 milioni per Abraham: le ultime

L’ex attaccante del Chelsea è legato alla Roma da un contratto fino al 2026. Autore di una stagione fin qui poco esaltante, impreziosita soltanto da nove reti, nelle ultime settimane Abraham è finito al centro di nuove indiscrezioni. Spifferi sempre più convinti riferiscono di un possibile ritorno del numero 9 in Premier League, con Manchester United ed Aston Villa che monitorano con attenzione l’evolvere della situazione. Come evidenziato da calciomercato.it, i Red Devils hanno effettivamente mosso passi concreti per il bomber della Roma, che i giallorossi non considerano incedibile.

Tuttavia Tiago Pinto non ha alcuna intenzione di fare sconti, con la Roma che si siederà al tavolo delle trattative laddove dovesse arrivare un’offerta di 50-60 milioni di euro. Anche alla luce dell’esoso investimento effettuato per portarlo all’ombra del Colosseo, i capitolini non vogliono privarsene a cuor leggero e solo un’offerta irrinunciabile potrebbe far saltare il banco. Lo United, però, non molla e studia l’evolvere della situazione. Staremo a vedere cosa succederà.